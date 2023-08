Sur le point de parvenir à un nouvel accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation de contrat, le PSG a bouclé une opération historique en attaque.

Mercato PSG : Accord tripartite annoncé pour Neymar

Comme annoncé ces derniers jours, l’histoire d’amour entre le Paris Saint-Germain et Neymar va prendre fin cet été. Pas dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, l’attaquant de 31 ans va faire ses valises pour rejoindre le club d'Al-Hilal. Sous contrat jusqu’en juin 2027, la star brésilienne va s’engager en faveur du club saoudien pour deux ans, soit jusqu’en 2025, plus une troisième saison en option. Considéré comme un mauvais vendeur, le Paris SG réussi une opération colossale dans ce deal.

En effet, le transfert de Neymar a été négocié pour 90 millions d’euros plus des bonus de moins de 10 millions d’euros, soit environ 100 millions d’euros. Arrivé en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar quitte ainsi le PSG en devenant la plus grosse vente de l’histoire des Rouge et Bleu. Un accord tripartite serait intervenu ce lundi en milieu de matinée et le compatriote de Marquinhos règle en ce moment les derniers détails de son transfert en Arabie saoudite.

Neymar passe sa visite médicale avec Al-Hilal

En effet, d’après le journaliste David Ornstein du tabloïd britannique The Athletic, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone passe en ce moment sa visite médicale avant la signature de son contrat avec Al-Hilal. Alors que plusieurs sources évoquent un salaire de 80 millions d’euros annuels pour Neymar, L’Équipe assure que le coéquipier de Kylian Mbappé a signé un contrat XXL qui devrait faire de lui le joueur le mieux payé d'Arabie saoudite, devant les 200 millions d’euros annuels de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. L’officialisation du départ de Neymar pourrait intervenir rapidement au PSG.