PSG-Nice (2-1) : Marquinhos promet de soutenir Neymar

Publié par Gary SLM le 02 octobre 2022 à 07:57

Le match PSG-Nice de la 9e journée de Ligue 1 a été remporté par le Paris Saint-Germain. Marquinhos, a eu des mots forts pour Neymar à la fin du match.

PSG-Nice : Neymar brille, Marquinhos admiratif

Après la trêve internationale, Neymar et ses coéquipiers ont repris du service. L'affiche PSG-Nice qui s'est disputée au Parc des Princes le 1er octobre a été l'occasion pour le brésilien de séduire un peu plus ses coéquipiers, au premier rang desquels Marquinhos. Le défenseur du Paris Saint-Germain s'est montré particulièrement séduit par la prestation de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Même s'il n'a marqué aucun des deux buts inscrits par le PSG face à l'OGC Nice, Neymar Jr a été important dans le jeu de son équipe. Il s'est rendu disponible lors de cette rencontre en plus de participer aux actions défensives. Cet engagement de tous les instants du Brésilien sur le terrain a fait dire à son compatriote Marquinhos qu'il réalise une belle saison.

La déclaration de Marquinhos sur Neymar après PSG-Nice

« Nous sommes tous contents de lui pour ses performances et pour la mentalité qu’il a sur le terrain. Il aide beaucoup, se rend disponible, une attitude que nous devons garder jusqu’à la fin de la saison. Là, il est en train de démarrer une belle saison. Nous allons le soutenir pour qu’il la termine bien.", a confié le capitaine du Paris Saint-Germain à la fin du match.

Marquinhos veut aller chercher de grandes choses avec Neymar

Marquinhos a poursuivi, toujours en parlant de Neymar, "Aller chercher de grandes choses est le plus important pour lui et pour nous, pour moi surtout qui suis avec lui au PSG et en sélection. J’espère qu’il restera performant jusqu’à la fin de la saison.'

Cette affiche PSG-Nice qui s'est terminée par une victoire (2-1) des Parisiens avait débuté sans kylian Mbappé. L'ancienne cible du Real Madrid a commencé le match sur le banc des remplaçants avant d'être lancée par l'entraîneur Christophe Galtier. Lionel Messi a inscrit le premier but du match qui a donné l'avantage au Paris SG. Le ballon du coup franc de Messi tiré à l'entrée de la surface de réparation de l' OGC Nice s'est logé dans la lucarne des buts du gardien danois Kasper Schmeichel.

Gaëtan Laborde, l'ancien joueur du Stade Rennais FC, a avait remis les deux équipes à égalité dès la 47e minute du match. Entré en jeu, Kylian Mbappé a inscrit le second but de la défaite des hommes de Lucien Favre. L'entraîneur de l' OGC Nice sera d'ailleurs un peu plus fragilisé par cette défaite.