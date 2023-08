Remplacé dimanche soir en fin de match après avoir demandé un changement, Alexandre Lacazette et l'OL ont reçu des nouvelles rassurantes.

OL : Seulement des crampes pour Alexandre Lacazette

Les supporters de l'OL peuvent souffler, Alexandre Lacazette sera bien là le week-end prochain face au Montpellier HSC. En fin de rencontre à Strasbourg dimanche soir, le capitaine lyonnais a demandé à sortir, et son attitude laissait présager une bien mauvaise nouvelle dans une soirée déjà difficile.

Finalement, le verdict est tombé ce lundi, et l'attaquant français a juste eu des crampes, et sera présent avec l'ensemble de ses coéquipiers mardi après-midi à l'occasion de la reprise de l'entraînement. Pour rappel, les Gones sont déjà privés d'Anthony Lopes et de Dejan Lovren, qui ne devraient pas être opérationnels pour la réception du MHSC samedi prochain.

En ce qui concerne Clinton Mata, les nouvelles sont beaucoup moins bonnes. D'après RMC Sport, le latéral gauche de l'OL est d'ores et déjà forfait pour le prochain match des Gones suite à sa blessure aux ischio-jambiers. Nul doute que Laurent Blanc se serait bien passé de ce nouveau coup du sort.

Lyon déjà sous pression avant d'accueillir le MHSC

Commencer la saison par une défaite à Strasbourg (2-1) n'était certainement pas la meilleure façon de se rassurer après une préparation difficile. Désormais, l'OL n'a plus le choix, et va devoir réagir avec la manière devant son public samedi prochain, dans une ambiance qui pourrait rapidement être pesante si le scénario du match venait à mal tourner pour les hommes de Laurent Blanc. Dès la deuxième journée de championnat, le club rhodanien est déjà sur un fil, et cela ne présage rien de bon pour la suite de la saison.