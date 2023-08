Alors que Neymar va s’engager en faveur d’Al-Hilal dans les prochaines heures, le PSG a déjà identifié le probable successeur de l’attaquant brésilien.

Mercato PSG : Federico Chiesa à la place de Neymar au Paris SG ?

Poussé vers la sortie, Neymar s’apprête à quitter définitivement le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 31 ans a donné son accord pour un transfert en Arabie saoudite. Il a passé sa visite médicale ce lundi et devrait prochainement parapher un bail de trois ans, dont une année en option, en faveur d’Al-Hilal. Pour s’offrir les services de l’inernational brésilien, le club saoudien a accepté de verser environ 100 millions d’euros au PSG.

Tout est réglé et il ne reste plus que l’officialisation de la transaction. Pour renforcer son secteur offensif, qui a également perdu Lionel Messi cet été, le champion de France aurait jeté son dévolu sur Federico Chiesa. En effet, selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, le Paris SG apprécierait le profil de l’attaquant de la Juventus Turin et serait prêt à passer à l’offensive pour l’intégrer au collectif de Luis Enrique. D’ailleurs, le club italien ne s’opposerait pas forcément à une telle transaction.

La Juventus Turin répond au Paris SG pour Federico Chiesa

En effet, le journaliste Giovanni Albanese révèle que si un club se présente avec une offre d’un montant compris entre 50 et 60 millions d’euros, la Juventus Turin ne devrait pas s’opposer au transfert de Federico Chiesa. Pas qualifiée pour la Ligue des Champions cette saison, la Vieille Dame a besoin de liquidités pour renflouer ses caisses et le départ de Chiesa pourrait aider dans ce sens.

Pour autant, La Gazzetta Dello Sport précise que le milieu offensif de 25 ans n'a pas précisément le désir de quitter la Juve et qu'il pourrait même rester au moins une saison de plus afin de montrer aux supporters qu'il avait l'intention de se faire « pardonner » de sa longue absence lors des deux dernières saisons. Le Paris SG aura donc fort à faire dans ce dossier.