Sur le point de s’engager avec Al-Hilal, en Arabie saoudite, Neymar a accusé publiquement son coéquipier Kylian Mbappé d’être à la base de son départ du PSG.

Mercato PSG : Mbappé ne voulait plus de Neymar à Paris depuis l’été passé

Très proches à leur début au Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé se sont distancés peu à peu au point où l’attaquant brésilien est convaincu que son coéquipier français est à la base de son départ cet été. En effet, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone a liké un statut mettant en cause Mbappé sur Instagram. « L’été dernier, Kylian Mbappé a clairement fait savoir au PSG qu'il n'y avait plus de place pour lui et Neymar dans la même équipe. Par coïncidence, le jour où Neymar a été pratiquement annoncé à Al-Hilal, Mbappé est revenu à l'entraînement super content », disait la publication.

Tandis que le divorce se rapproche à grands pas entre Neymar et le Paris SG, le compatriote de Thiago Silva a tenu visiblement à faire passer un message concernant ses rapports avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar s’apprête effectivement à rejoindre l’Arabie saoudite. L’ancien partenaire de Lionel Messi va parapher un bail de deux ans, plus une saison en option, avec un salaire de 3 millions d’euros par semaine.

Le Paris SG s’en sort très bien dans cette transaction puisqu’il va empocher environ 100 millions d'euros pour le transfert de l’enfant de Moi Das Cruzes. Neymar a aussi voulu signaler le timing entre le retour à l'entraînement de Mbappé et son départ dans la péninsule arabique, et ce à quelques heures d'intervalle.