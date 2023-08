L’ASSE continue d’essuyer des refus en cette fin de mercato. Après Yoann Cathline, un autre joueur convoité en Turquie ne viendra pas à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Loïc Perrin et Laurent Batlles déjà sous pression

Le compte à rebours est lancé à l’ASSE en cette fin de mercato. Loïc Perrin doit tout faire pour renforcer l’équipe stéphanoise, avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre. Il n’a plus que deux semaines pour recruter de nouveaux joueurs au profit de l’équipe de Laurent Batlles. Laquelle a démarré la Ligue 2 avec seulement deux recrues estivales et sans Niels Nkounkou, l’un des joueurs décisifs de la deuxième moitié de saison dernière. En instance de transfert à l’Eintracht Francfort, il est écarté du groupe de Saint-Etienne. Et en l’absence du prolifique piston gauche, les Verts se sont inclinés à deux reprises, respectivement face à Grenoble Foot (0-1), puis contre Rodez AF (2-1). Pour rappel, l’ASSE avait déjà perdu son buteur et passeur décisif de l’exercice dernier, Jean-Philippe Krasso.

Du coup, l’idée de surfer sur les performances et les résultats de la fin de saison écoulée ne semble pas tenir la route. Laurent Batlles va devoir trouver une solution pour vite remettre les Stéphanois dans le sens de leur objectif, à savoir la montée en Ligue 1. Plus concrètement, les Verts doivent prendre des points, dès le prochain match contre Quevilly-Rouen, samedi (19h) à Geoffroy-Guichard. D'ailleurs, le technicien de 47 ans est déjà dans le collimateur des actionnaires du club. En cas de 3e défaite, Laurent Batlles pourrait être limogé.

Mercato : Zinédine Ferhat, son salaire pose problème pour Saint-Etienne

Quant au coordinateur sportif de l’ASSE, sa priorité en ce moment est de trouver rapidement un joueur de couloir pour occuper la place de Niels Nkounkou. Cependant, il n’est pas au bout de ses peines. Il a encore essuyé un revers. Selon les informations de Peuple-Vert, Zinédine Ferhat (30 ans) ne rejoindra pas les Stéphanois. Convoité depuis longtemps par Saint-Etienne et relancé pendant ce mercato d’été, l’ailier international algérien est sur le marché, car il est entré dans sa dernière année de contrat à Alanyaspor où il a peu de temps de jeu. Néanmoins, son salaire est un obstacle pour le club ligérien. D’après le média spécialisé, Zinédine Ferhat a un revenu élevé, et il n’a pas l’intention de le réduire pour venir en Ligue 2.

Pour rappel, l’ASSE avait déjà été confrontée à des refus, soit des joueurs soit de leur club respectif : Alexandre Mendy (Caen), Jérémy Livolant (transféré par Guingamp à Bordeaux), Antoine Leautey (Amiens), Alex Bangura (SC Cambuur), Georges-Kévin Nkoudou (vers Damac FC en Arabie saoudite) ou encore Yoann Cathline (qui devrait être prêté à Almere City aux Pays-Bas).