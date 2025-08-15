ASSE : Deux attaquants en renfort, la compo contre Rodez

Absents à Laval, trois joueurs clés de l’ASSE ont intégré le groupe pour affronter Rodez AF, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

ASSE : Stassin, Jaber et Duffus prêts pour affronter Rodez

L’entraîneur de l’ASSE avait annoncé des renforts dans son équipe pour le match de la 2e journée de Ligue 2 face à Rodez AF. C’est désormais officiel, Lucas Stassin, Mahmoud Jaber et Joshua Duffus sont dans le groupe de 18 joueurs convoqués par Eirik Horneland.

Revenus de blessure, les deux premiers étaient en reprise et indisponibles lors de la 1re journée de Ligue 2. Quant au troisième, il attendait de se mettre en règle sur le plan administratif, afin d’être enregistré officiellement comme joueur de l’AS Saint-Etienne.

Ayant fait toute la préparation estivale avec les Verts, l’avant-centre débarqué de Brighton est affûté depuis plusieurs semaines selon son entraîneur. Il est donc prêt pour sa grande première sous le maillot des Verts. Autre recrue estivale, Mahmoud Jaber avait également manqué le match face Rodez AF. Il devrait prendre sa place dans l’entrejeu de l’équipe stéphanoise, aux côtés d’Aïmen Moueffek et Florian Tardieu.

ASSE-Rodez : Bernauer, Bouachouari et N’Guessan absents

L’ASSE a certes récupéré deux attaquants et un milieu de terrain, mais elle ne peut toujours pas compter sur Maxime Bernauer (défenseur), Benjamin Bouachouari (milieu) et Djylian N’Guessan (attaquant). Ils sont encore à l’infirmerie ou en reprise adaptée.

Quant à Pierre Ewkah, il est toujours absent de l’effectif d’Eirik Horneland, alors que son transfert de Sunderland a été officialisé jeudi. Concernant Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, ils sont écartés du groupe professionnel, dans l’attente de leur transfert. Avec les trois renforts, le technicien norvégien va évidemment faire un réajustement au milieu et en attaque.

La compo probable de l’ASSE contre Rodez AF :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, M. Nadé, C. Lamba, E. Annan

Milieux de terain : A. Moueffek, M. Jaber, F. Tardieu

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, J. Ferreira, L. Gadegbeku, N. El Jamali, J. Duffus, B. Old, A Boakye