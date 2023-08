Un jeune et talentueux ailier, évoluant en Ligue 1, n’a pas tardé à répondre à l’intérêt de l’ASSE. Un intérêt révélé par Mohamed Toubache-Ter.

ASSE : La fin du mercato s'annonce animée à Saint-Etienne

Les deux dernières semaines du mercato d’été s’annoncent décisives pour l’ASSE. Le club attend encore des renforts comme l’a indiqué Loïc Perrin et comme le réclame Laurent Batlles. La semaine dernière, Le Progrès a indiqué que les Verts attendent précisément un autre défenseur central, à la suite du transfert de Saïdou Sow à Strasbourg, un joueur de couloir (pour remplacer Niels Nkounkou) et un joueur offensif polyvalent.

Depuis l’ouverture du mercato le 10 juin, l’AS Saint-Etienne a recruté l’avant-centre Ibrahim Sissoko et l'arrière axial Dylan Batubinsika. Et le besoin de renforts s'est accentué, à la suite des deux défaites des Stéphanois en Ligue 2, ce début de saison.

Ces derniers jours, plusieurs pistes sont attribuées à l'ASSE. D’Alex Bangura (SC Cambuur) à Mahmoud Bentayg (Raja Casablanca), en passant par Rémi Oudin (Girondins de Bordeaux). Si le premier préfère jouer en Angleterre, le deuxième est attendu dans le Forez dans les prochains heures pour signer chez les Verts.

Mercato ASSE : Yoann Cathline repousse les approches de Saint-Etienne

Le club ligérien est également inscrit sur la liste des équipes intéressées par le profil et les services de Yoann Cathline. Toutefois, il n’a pas les faveurs de la pépite du FC Lorient. Selon les informations de Ouest-France, il a repoussé les avances de Saint-Etienne et de l’ES Troyes. L’ailier gauche souhaite certes quitter les Merlus pour avoir plus de temps de jeu, mais il ne veut pas rejoindre un club de Ligue 2. D’après le journal régional, le club néerlandais, Almere City, « est le mieux placé pour enrôler le Lorientais, sous la forme d’un prêt. »

Lié au FC Lorient jusqu’en juin 2027, Yoann Cathline est valorisé à 2 millions d’euros. La saison dernière, il avait disputé 23 matchs en Ligue 1 et avait été titulaire 11 fois.