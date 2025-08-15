OM Mercato : Genesio lâche une bombe au LOSC pour Zhegrova

En froid avec le LOSC, Edon Zhegrova veut rejoindre l’OM lors de ce mercato estival. En conférence de presse, Bruno Genesio, l’entraîneur lillois, s’est prononcé sur le cas de son attaquant de 26 ans.

Mercato : L’OM fait une nouvelle offre à Zhegrova

Malgré les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Timothy Weah et Igor Paixao, l’Olympique de Marseille veut encore renforcer son secteur offensif et a jeté son dévolu sur Edon Zhegrova. D’après les informations de Foot Mercato, les dirigeants marseillais ont entamé des négociations avec leurs homologues du LOSC pour tenter de conclure un accord pour l’ailier kosovar.

Apprécié pour sa technique et son flair offensif, l’ancien partenaire de Jonathan David est la grande priorité de Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour les deux dernières semaines du mercato d’été. Le portail sportif affirme que les tractations portent sur un prêt avec option d’achat, une formule qui permettrait au club olympien de décaler cette dépense.

Arrivé en janvier 2022 en provenance du FC Bâle pour 7 millions d’euros, Edon Zhegrova réalise d’excellentes performances à Lille, malgré sa blessure qui l’a éloigné des terrains ces derniers mois. Le staff marseillais est attiré par son profil et Roberto De Zerbi voit son recrutement comme une belle opportunité.

Pour autant, les Dogues, qui ont déjà vendu Bafodé Diakité à Bournemouth pour 40 millions d’euros, Lucas Chevalier au PSG pour 55 millions d’euros ou encore Gabriel Gudmundsson à Leeds United pour plus de 10 millions d’euros, ne semblent pas forcément pressés de laisser partir Zhegrova. Le coach du LOSC, Bruno Genesio, a été interrogé sur la situation de son protégé.

Bruno Genesio sème le doute pour Edon Zhegrova

Sur les réseaux sociaux, la perspective de voir Edon Zhegrova évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi suscite un véritable engouement au sein des supporters de l’Olympique de Marseille. Le style spectaculaire du milieu offensif lillois, mélange de vitesse, de dribble et de prise de risque, correspond parfaitement à l’attente des supporters marseillais.

Cependant, Pablo Longoria devra mettre la main à la poche pour espérer déloger Zhegrova, puisqu’Olivier Létang, le président du LOSC, ne lâchera pas son joueur à moins de 20 millions d’euros. De son côté, Bruno Genesio avoue publiquement qu’il ne sait pas s’il pourra compter sur son numéro 23 cette saison.

« Concernant Edon, je ne l’ai pas eu à l’entraînement cette semaine. Il continue de s’entraîner avec la Pro 2. Je n’ai pas d’autres informations à vous donner le concernant », a déclaré l’entraîneur lillois concernant Zhegrova, qui est écarté de l’équipe première depuis la reprise. Interrogé sur l’avenir proche du natif d’Herford, Genesio a reconnu qu’il ne sait pas s’il pourra compter sur lui cette saison. « Je ne sais pas si je pourrais compter sur lui cette saison », a ajouté Bruno Genesio.