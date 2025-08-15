FLASH Mercato PSG : Campos boucle une opération en défense !

Après avoir enregistré les signatures de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le PSG s’active pour trouver un point de chute à ses indésirables. Luis Campos serait ainsi sur le point de boucler un dossier en défense. Explications.

Mercato : Sunderland récupère un défenseur du PSG

Arrivé à l’été 2022 en provenance de Leipzig pour 12 millions d’euros, Nordi Mukiele n’est jamais parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Barré par des blessures, surtout en 2023, et peu utilisé par le coach Luis Enrique, le défenseur polyvalent de 27 ans a été prêté au Bayer Leverkusen sans option d’achat sur la saison 2024-2025.

De retour de son prêt en Bundesliga, l’international français ne va pas s’éterniser dans la capitale française. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par diverses sources, Nordi Mukiele serait tout proche de signer à Sunderland. Le journal Le Parisien confirme ce vendredi que Mukiele va poursuivre sa carrière en Premier League sous les couleurs du promu.

« Selon les informations de RMC Sport, que nous sommes en mesure de confirmer, un accord de principe a été trouvé entre les Black Cats et le PSG pour la vente du défenseur français de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027. S’il reste encore quelques petits détails à régler pour que l’opération soit définitivement finalisée, l’affaire est très bien engagée et l’international tricolore (une sélection) devrait bien poursuivre sa carrière outre-Manche. Le montant du transfert n’a pas filtré », explique le quotidien régional.

🚨🔴⚪️ Sunderland are closing in on Nordi Mukiele deal from Paris St Germain, green light from the club.



Mukiele also said yes to #SAFC, as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/3Us97ojISN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano annonce un accord total, puisque le joueur aurait lui aussi dit « oui » au club anglais pour évoluer sous les ordres du coach français Régis Le Bris cette saison 2025-2026. Le spécialiste mercato ajoute que le Paris Saint-Germain a autorisé le natif de Montreuil à faire le déplacement en Angleterre afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec Sunderland. Si aucun montant n’a filtré sur l’indemnité de transfert, le site spécialisé Transfermarkt évalué Nordi Mukiele à 10 millions d’euros. Une bonne nouvelle donc pour le PSG qui allège ainsi sa masse salariale.