Mercato OL : Lyon attaqué encore, un crack de Fonseca visé

L’OL est attaqué en cette fin de mercato d’été. Alors que Nemanja Matic a résilié son contrat, un taulier de l’équipe de Paulo Fonseca est visé par Galatasaray.

Mercato : Matic est parti, Malick Fofana très convoité

Ça bouge dans tous les sens à l’OL cet été. Plusieurs joueurs ont quitté le club, libre ou sous la forme de transfert. Le dernier départ est celui de Nemanja Matic. II a résilié son contrat qui allait jusqu’en juin 2026 et a filé librement, jeudi. À la suite du milieu de terrain serbe, Paul Akouokou devrait quitter Lyon. Indésirable comme Matic, il est à l’écart du groupe de Paulo Fonseca.

Convoité par plusieurs grands clubs européens, dont Liverpool en Premier League et le Bayern Munich en Bundesliga, Malick Fofana pourrait faire l’objet d’un transfert dans les derniers instants du marché estival des transferts.

OL : Galatasaray fonce sur Ainsley Maitland-Niles

À deux semaines de la fermeture du mercato, Ainsley Maitland-Niles est aussi sollicité à l’étranger. Il est sur les tablettes d’Everton depuis un bon moment. Son profil plait aussi à des clubs en Turquie. Selon les informations RMC Sport, Galatasaray insiste pour recruter le polyvalent joueur de l’Olympique Lyonnais.

Après plusieurs contacts avec les représentants de ce dernier, le club d’Istanbul se prépare à passer à offensive. Il étudie une proposition concrète pour la Direction du club rhodanien. Arrière latéral droit, capable de jouer dans l’entrejeu et comme milieu gauche, l’ancien joueur des Gunners est le couteau suisse de Paolo Fonseca.

En plus de son statut de crack, il possède encore deux ans de contrat à l’OL, jusqu’en 2027. Il n’est donc pas sur le marché des transferts. Cependant, Michele Kang pourrait négocier le départ de Ainsley Maitland-Niles si elle reçoit une offre convenable pour Lyon et le joueur de 28 ans. La valeur de ce dernier est estimée à 13 M€. Il est arrivé chez les Gones librement en août 2023, en provenance d’Arsenal.