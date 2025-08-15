Mercato LOSC : Après Giroud, un autre Champion du Monde visé

Après Olivier Giroud, le président du LOSC, Olivier Létang, serait tenté de faire venir un autre Champion du Monde pour renforcer le collectif de Bruno Genesio. À deux semaines de la clôture du mercato estival, les dirigeants lillois poussent bien leurs pions dans ce sens.

Mercato : Le LOSC veut recruter un défenseur central

Avec le départ de Bafodé Diakité à Bournemouth contre un chèque de 35 millions d’euros, la direction du LOSC Lille souhaite recruter un défenseur central pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Dans cette optique, Olivier Létang et les Dogues négocient ces derniers avec les dirigeants de Fenerbahce pour l’ancien Nantais Diego Carlos.

D’après les renseignements de Foot Mercato, le club français aimerait se faire prêter avec option d’achat le défenseur brésilien de 32 ans. Toujours selon la même source, le principal concerné aurait d’ores et déjà donné son accord au LOSC Lille pour faire son retour en Ligue 1.

À voir

Mercato OL : Lyon attaqué encore, un crack de Fonseca visé

Très peu utilisé en Turquie depuis son arrivée en janvier passé, l’ancien joueur d’Aston Villa voit ce retour en France comme une belle opportunité de rebondir. En parallèle de ce dossier, le LOSC tenterait également sa chance pour un Champion du Monde à la suite d’Olivier Giroud.

Lille tente sa chance pour Benjamin Pavard !

Bruno Genesio s’est présenté en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Brest dimanche pour la première journée de Ligue 1. L’entraîneur du LOSC a profité de cette occasion pour réclamer du renfort à deux semaines de la fin du mercato estival.

« J’ai parlé d’inquiétude la semaine dernière et certains journalistes ont dit que je fuyais mes responsabilités. Ce n’est pas le cas. Le mercato, pour moi, est incomplet. Il reste encore quinze jours avant la fin, on doit encore recruter pour avoir un effectif plus étoffé en quantité pour nous permettre de jouer sur les trois tableaux. Il faut des latéraux, un défenseur central et un attaquant polyvalent », a confié le technicien français.

Désireux de renforcer sa défense avant la fin du mercato estival, le LOSC penserait à Benjamin Pavard. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international français n’est pas considéré comme un intouchable à l’Inter Milan. Le club lillois aimerait donc profiter de cette ouverture pour rapatrier le polyvalent défenseur de 29 ans formé au Domaine de Luchin.

À voir

FLASH Mercato PSG : Campos boucle une opération en défense !

Poussé vers la sortie à Milan, le Champion du Monde 2018 pourrait être intéressé par un retour aux sources, mais le LOSC devra composer avec la concurrence de Galatasaray et des Saoudiens de Neom. En cas d’échec, le plan B se nomme Diego Carlos. Le défenseur de Fenerbahce serait d’ailleurs pratiquement d’accord avec le LOSC. Affaire à suivre…