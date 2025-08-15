ASSE : Horneland annonce du lourd contre Rodez AF

L’entraîneur de l’ASSE a fait une annonce qui devrait faire trembler Rodez AF, son adversaire de la 2e journée de Ligue 2, et faire plaisir au peuple vert.

Accrochée à Laval, l’ASSE espère rebondir contre Rodez

Ayant pour objectif de retrouver directement la Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026, l’ASSE a raté son début en Ligue 2. Elle a été tenue en échec par le Stade Lavallois au stade Francis Le Basser en Mayenne (3-3), samedi dernier. Ce samedi, les Stéphanois affrontent Rodez AF, lors de la 2e journée du championnat, au stade Geoffroy-Guichard.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un bonus tombe en plus du chèque de Camara

À voir

Mercato ASSE : Un bonus tombe en plus du chèque de Camara

Un match qu’ils devront remporter absolument pour espérer se hisser à l’une des deux premières places. En effet, l’AS Saint-Etienne a décidé de jouer les premiers rôles en Ligue 2, dès l’entame du championnat. Elle veut ainsi envoyer un signal fort à ses concurrents pour les places qualificatives à la montée.

L’ASSE récupère son buteur Stassin ; Jaber, Davitashvili et Duffus son prêts

Avant la réception de Rodez AF, les nouvelles sont bonnes pour les Verts. Leur entraîneur récupère des joueurs clés, qui étaient absents à Laval. Le buteur de la saison dernière, Lucas Stassin, est disponible, tout comme Joshua Duffus, recrue débarquée de Brighton, et Mahmoud Jaber.

Lisez aussi : ASSE : Explications entre Horneland et Nadé avant Rodez

« Mahmoud Jaber est disponible, Zuriko Davitashvili me semble aussi en forme. Joshua Duffus est prêt depuis quelques semaines et progresse. Lucas Stassin est de retour et sera dans le groupe. Il me fait très bonne impression et dégage beaucoup de confiance. Physiquement comme mentalement, il est très bien et surfe sur la confiance de saison dernière », a assuré Eirik Horneland.

Le duo offensif Stassin – Duffus envisagé

Fort du retour de ces joueurs majeurs, le coach de l’ASSE doit maintenant composer la meilleure équipe possible, pour aller chercher sa première victoire devant ses supporters. « Je suis très heureux avec ce groupe de qualité, maintenant, il va y avoir des choix difficiles à faire », a-t-il admis.

À voir

INFO Mercato : Un Champion d’Europe donne son accord au PSG

Lisez aussi : ASSE : Horneland ne l’a pas digéré et le fait savoir cash

Une première tendance se dégage déjà en attaque. Le technicien norvégien songe à associer Stassin et Duffus, deux avant-centres. « Je pense que Lucas Stassin et Joshua Duffus peuvent être compatibles sur le terrain. On s’appuiera sûrement sur les deux », a-t-il annoncé. Notons que l’AS Saint-Etienne sera poussée à Geoffroy-Guichard par plus de 20 000 supporters face à Rodez AF.