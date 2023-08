L’ASSE a entamé la préparation du match contre Quevilly-Rouen, ce mardi. Mais les nouvelles en provenance de l’Etrat sont alarmantes.

ASSE : Aïmen Moueffek écourte la séance d'entrainement

Deux défaites concédées dans le temps additionnel, respectivement face à Grenoble Foot (0-1) et Rodez AF (2-1). C’est le triste bilan de l’ASSE en ce début de championnat. Après deux journées de Ligue 2, les Verts ont 0 point au compteur et sont 17es au classement. L’équipe de Laurent Batlles a en effet raté son début de saison, compromettant ainsi son objectif, qui n’est autre que la montée en Ligue 1. L’AS Saint-Etienne a déjà 6 points de retard sur les trois leaders : le SM Caen, Grenoble et Amiens SC, des clubs qui jouent également la montée.

Ce n’est encore que le début de saison, mais les Verts vont devoir se relever rapidement pour éviter que le doute s’installe au sein du vestiaire et que leurs concurrents creusent l’écart. Plus précisément, l’ASSE doit immédiatement signer sa première victoire, dès samedi (19h), face à Quevilly-Rouen au stade Geoffroy-Guichard. Néanmoins, deux alertes sont venues perturber la préparation du match de la 3e journée de L2. Selon les informations d’Evect, Aïmen Moueffek n’a pas terminé l’entrainement matinal. Il a écourté la séance et a quitté ses coéquipiers, après avoir été touché physiquement. Il a été remplacé par le jeune Ahmed Sidibé, selon la source.

ASSE : Ibrahima Wadji absent à l'entrainement de ce matin

En plus du milieu de terrain formé à Saint-Etienne, Laurent Batlles avait un absent dans son groupe. Il s’agit d’Ibrahima Wadji qui n’a pas pris part à la première séance de la semaine. Si l’on en croit le média spécialisé, son absence pourrait être liée au coup qu’il a pris lors du match perdu à Rodez. L’avant-centre sénégalais avait subi un tacle sévère d’un défenseur ruthénois. Il avait certes joué le match jusqu’au bout, mais « il se pourrait que son absence soit liée à ce contact ».

Si Aïmen Moueffek n’a joué que 28 minutes face à Rodez, Ibrahima Wadji a lui disputé les deux premiers matchs en entier, sans être décisif. Espérons pour l’ASSE que ces deux joueurs ne soient pas touchés gravement, et qu’ils retrouvent rapidement le groupe stéphanois au Centre Sportif Robert-Herbin, pour la suite de la préparation du match décisif contre le club normand.