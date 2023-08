Alors que le RB Leipzig a déjà fait venir deux Parisiens cet été, le club allemand s'intéresse désormais au latéral gauche espagnol Juan Bernat.

Mercato PSG : Le RB Leipzig entre dans la course pour Juan Bernat

Durant ce mercato estival, les discussions entre le PSG et le RB Leipzig sont assez fréquentes. En effet, depuis le début du marché des transferts, le club allemand a déjà officialisé l'arrivée de deux Parisiens avec les signatures d'El Chadaille Bitshiabu et de Xavi Simons. Néanmoins l'écurie Red Bull ne compte pas s'arrêter là, et entre désormais dans la danse pour Juan Bernat, déjà pisté par le Bayer Leverkusen et l'Union Berlin ces derniers jours.

L'Équipe, qui avait déjà révélé l'intérêt des deux clubs allemands, soutient désormais que le RB Leipzig est entré dans la bataille pour Juan Bernat, qui est barré par la concurrence au PSG. Le latéral gauche espagnol semble donc avoir laissé un bon souvenir en Bundesliga durant son passage au Bayern Munich, avant que le Paris Saint-Germain ne le recrute en 2018 contre 5 millions d'euros.

Le RB Leipzig veut un prêt de l'international espagnol

Tout comme les deux autres écuries allemandes, le RB Leipzig aimerait faire venir Juan Bernat dans le cadre d'un prêt avec option d'achat cet été. Une option qui pourrait séduire le joueur, qui risque de voir son temps de jeu diminuer cette saison, puisqu'il n'était déjà que le remplaçant de Nuno Mendes, et que l'arrivée de Lucas Hernandez devrait le reléguer à nouveau au sein de la hiérarchie.

De son côté, le PSG préférerait un transfert sec de Juan Bernat dès cet été, chose que ne semble pas vouloir le RB Leipzig. Les discussions devraient donc se poursuivre dans les prochains jours pour l'international espagnol (11 sélections, 1 but). Lors de son passage au Paris Saint-Germain, le joueur a connu plusieurs moments décisifs, notamment en Ligue des Champions, et a su se rendre utile dans le collectif parisien.