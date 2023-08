Arrivé au PSG en 2018, en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat pourrait retourner en Allemagne, où plusieurs clubs s'intéressent à lui de près.

Mercato PSG : le Bayer Leverkusen et l’Union Berlin veulent Juan Bernat

Depuis son arrivée au club en 2018, Juan Bernat a rendu de très grands services au club, sans jamais pourtant avoir un rôle de titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense parisienne. Avec l'arrivée de Nuno Mendes en 2021, le statut de l'Espagnol s'est encore amoindri, une situation que le recrutement de Lucas Hernandez ne devrait pas arranger. Un départ semble donc être une option envisageable pour le joueur formé à Valence, et qui est sous contrat avec le Paris SG jusqu'en juin 2025.

Pour tenter de se relancer, Juan Bernat dispose de plusieurs portes de sortie, notamment en Allemagne, puisque L'Équipe affirme que le Bayer Leverkusen et l'Union Berlin seraient intéressés à l'idée de recruter le latétal gauche qui a eu 30 ans en mars dernier. Malgré un passage plutôt mitigé au Bayern Munich, le joueur semble donc avoir laissé un bon souvenir en Bundesliga et pourrait donc faire son retour dans un championnat qu'il a connu entre 2014 et 2018.

L'Arabie Saoudite se penche également sur Juan Bernat

Dans ce dossier, les clubs allemands risquent d'avoir de la concurrence, puisqu'ils ne sont pas les seuls à suivre le latéral gauche du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif affirme également que des clubs saoudiens se pencheraient sur le profil du trentenaire, alors que le PSG est déjà en négociation avec l'Arabie Saoudite pour le départ de Neymar à Al-Hilal.

Plus tôt durant ce mercato estival, Juan Bernat avait aussi été proposé au Galatasaray, mais les négociations entre le PSG et le club turc n'ont jamais abouties. Aujourd'hui, l'international espagnol (11 sélections) est donc entre la France, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Les choses devraient donc encore bouger autour du latéral gauche parisien dans les prochaines semaines.