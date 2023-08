Alors que Kylian Mbappé devrait rester au PSG cette saison, les relations entre le joueur et le club de la capitale restent toujours assez fraîches.

Mercato PSG : Quelles sont les vraies intentions de Kylian Mbappé ?

Après plusieurs retournements de situation, notamment sa mise à l'écart par le PSG, Kylian Mbappé devrait bel et bien rester en Ligue 1, au moins pour cette saison. Récemment, les relations entre l'international français (70 sélections, 40 buts) et Nasser Al-Khelaïfi ont été renouées, mais les tensions entre les deux parties restent encore assez palpables, d'autant que les véritables intentions du natif de Bondy restent pour le moment assez floues.

Ces derniers jours, la tendance est à une prolongation de Kylian Mbappé au PSG, uniquement pour permettre au club de ne pas perdre le joueur gratuitement l'été prochain. Rien n'a encore été officialisé, et le Real Madrid pousse pour que cela ne se produise pas, car les Merengues veulent lui proposer un contrat en décembre, avant qu'il ne soit un agent libre. Du côté du média Relevo, on indique que les deux clubs se méfient du capitaine des Bleus, qui ne semble avoir la confiance de personne.

Kylian Mbappé ne voudrait pas trahir le PSG

Si l'on en croit les informations révélées par RMC Sport, Kylian Mbappé aurait passé une sorte d'accord avec le PSG. En effet, le joueur se serait engagé à faire en sorte que le club de la capitale ne soit pas perdant, qu'il reste à Paris, ou qu'il rejoigne le Real Madrid. Cela ne passe pas nécessairement par une prolongation, mais davantage par une transparence de la part du joueur sur ses envies pour l'avenir, afin que les dirigeants du PSG puissent anticiper.

En ce qui concerne les dirigeants du PSG, le souhait est bien évidemment toujours de prolonger Kylian Mbappé, ce qui semble encore très compliqué, même si le contact a été renoué avec le joueur. En ce qui concerne le Real Madrid, Florentino Perez espère lui faire signer un pré-contrat au plus vite, et une prolongation de son bail au Paris Saint-Germain pourrait vexer les Merengues et faire bloquer les négociations.