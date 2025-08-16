OL : Révélations sur la stratégie de Lyon en Ligue 1

L’OL s’est renforcé sous la direction de Michele Kang, mais Corentin Tolisso préfère une équipe de Lyon, qui avance cachée en Ligue 1, pour surprendre ses adversaires.

OL : Un mercato ambitieux, malgré les restrictions de la DNCG

Ayant pris les commandes de l’OL, le 30 juin 2025, à la suite de la démission de John Textor, Michele Kang a lancé le mercato estival. Malgré un budget plus modeste et les restrictions imposées par la DNCG concernant le recrutement, la nouvelle présidente du club rhodanien a réussi des coups sur le marché des transferts.

Le club rhodanien s’est offert les services de Tyler Morton (22 ans) de Liverpool, contre une indemnité de transfert de 10 M€. En plus du milieu défensif anglais, l’Olympique Lyonnais recruté Pavel Sulc (24 ans). Le transfert du milieu offensif tchèque a coûté 7,5 M€.

Visant prioritairement de jeunes joueurs talentueux au profil très prometteur, la nouvelle Direction de Lyon a engagé Afonso Moreira (20 ans) et Ruben Kluivert (24 ans). L’international Espoirs portugais et le défenseur Néerlandais sont arrivés du championnat du Portugal.

La dernière recrue en date de l’OL est Adam Karabec, un milieu offensif de 22 ans, qui débarque du Sparta Prague. Successeur de Lucas Perri, Dominik Greif est attendu à Lyon, en provenance de Majorque en Espagne. Son transfert devrait être officiel dans les prochaines heures.

Olympique Lyonnais : Le capitaine apprécie le mercato du club

Interrogé sur le mercato estival lyonnais, Corentin Tolisso a apprécié le recrutement.

« Pas mal de recrues sont arrivées. C’est une très bonne chose », a-t-il réagi. « Aujourd’hui, je pense qu’on a pris confiance, on a montré de belles choses pendant les matchs amicaux. Dans le vestiaire, tout le monde s’entend bien. Chaque recrue s’est bien intégrée, comme Tyler, qui a fait un bon match face à Getafe. Il y a une bonne osmose, tout le monde adhère aux principes du coach », a-t-il commenté ensuite.

Ligue 1 : Peu attendu, Lyon veut surprendre ses adversaires

Apparemment, l’Olympique Lyonnais s’est bien renforcé. Mais le capitaine des Gones estime que le club rhodanien n’est pas forcément attendu en Ligue 1. Et il préfère le statut d’outsider, afin de réserver des surprises à leurs adversaires. « Peu de gens nous attendent, donc si on peut créer la surprise, ce serait bien. Pourquoi pas être la bonne surprise de la saison », a confié Corentin Tolisso.

Pour ce faire, l’OL doit faire une bonne entame dans le championnat. Son premier rendez-vous est contre le RC Lens, ce samedi (17h) au stade Bollaert. « Si on arrive à reproduire ce qu’on a montré en matchs amicaux, ce sera positif. On va déjà essayer de gagner le match à Lens. On veut tout gagner pour nous, pour nos supporters, pour le club », a déclaré le capitaine de Lyon.