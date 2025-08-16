Mercato PSG : Al-Khelaïfi tranche pour l’arrivée de Rodrygo

Pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso, l’attaquant brésilien Rodrygo est annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois. Mais Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, aurait changé d’avis dans ce dossier.

Mercato : Le PSG se retire de la course pour Rodrygo

La victoire en Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde des Clubs ont permis au Paris Saint-Germain de renflouer ses caisses avec des revenus historiques. Et les revenus se sont encore gonflés avec la victoire des hommes de Luis Enrique en Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Le chèque total du PSG pourrait s’élever à 270 millions d’euros.

Une manne considérable qui va permettre aux dirigeants parisiens d’entrevoir plus sereinement la fin du mercato estival, avec notamment une enveloppe XXL pour les deux dernières semaines de la période de recrutement. Après un gardien de but, qui va remplacer Gianluigi Donnarumma, en la personne de Lucas Chevalier, et un défenseur central de calibre international, Ilya Zabarnyi, le PSG aimerait voir débarquer un nouveau milieu de terrain et un profil offensif polyvalent, qui pourrait être Rodrygo.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, le joueur de 24 ans envisagerait un départ du Real Madrid pour une place de titulaire chez un autre grand club européen. Durant plusieurs mois, le PSG a été cité comme l’un des favoris pour arracher la signature de l’ailier brésilien. Luis Enrique pensait pouvoir intégrer Rodrygo à son armada offensive de manière adéquate.

Toutefois, la gourmandise de Florentino Pérez aurait fait échouer cette opération. Pour laisser partir son joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, le président madrilène réclamerait au moins 100 millions d’euros. Un montant jugé excessif par Nasser Al-Khelaïfi, qui préfère donc se concentrer sur d’autres pistes.

À en croire le média Defensa Central, le PSG aurait ainsi abandonner ce dossier. Surtout que Gonçalo Ramos prouve qu’il peut être une excellente doublure derrière Ousmane Dembélé, rendant le recrutement d’un avant-centre secondaire.