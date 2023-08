Alors que le mercato se termine bientôt, le Stade Rennais n'a pas dit son dernier mot et creuse une piste pour compenser le probable départ de Jérémy Doku.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC vise Roland Sallai

Le Stade Rennais a parfaitement débuté son début de championnat en dominant le FC Metz 5 buts à 1. Après une 4e place synonyme de qualification en Europa League, le SRFC s'est renforcé cet été avec pas moins de cinq recrues, dont Ludovic Blas, Enzo le Fée et plus récemment Nemanja Matić. Si certains pensaient que le club breton s'arrêterait là, il n'en est rien, puisque selon les informations de Matteo Moretto, les Rouge et Noir visent un attaquant.

Les dirigeants du Stade Rennais cibleraient Roland Sallai pour renforcer l'effectifn qui sort d'une année très compliquée avec Fribourg avec seulement 2 buts inscrits et 6 passes décisives en 26 matchs.

Le SRFC aura de la concurence pour Roland Sallai

Malgré une saison décevante en Allemagne, Roland Sallai attise les convoitises. Si le Stade Rennais s'est positionné sur le dossier, plusieurs clubs pourraient chiper la pépite aux hommes de Bruno Genesio. Selon Relevo, les dirigeants de West Ham ont coché le nom de l'international hongrois comme potentielle recrue.

En France, l'OM s'est positionné il y a quelques semaines, avant que ce dossier soit finalement classé sans suite par le board phocéen. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur est estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Une somme atteignable que Florian Maurice pourrait poser sur la table en cas de départ de Jérémy Doku. Une vente de l'international belge vers Manchester City devrait pousser les Bretons à avancer dans ce dossier.