Après son élimination en Ligue des champions par le Panathinaïkos, l’OM conteste les décisions arbitrales. Pablo Longoria a adressé un courrier à l’UEFA.

L'Olympique de Marseille traverse actuellement une période de frustration et de déception suite à son élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos (0-1, 2-1, 3-5 aux tirs au but). Mais du-delà du résultat, ce sont les décisions arbitrales controversées qui plongent le club phocéen dans un sentiment d'injustice. Lors du match aller déjà, les Phocéens avaient protesté contre l’arbitrage et déploré l'expulsion de Geoffrey Kondogbia (65e), très sévèrement averti dès la première minute, ce qui est un fait de jeu rarissime.

De retour au Vélodrome pour le match retour, l'OM a une nouvelle fois été confronté à des décisions arbitrales litigieuses. Le club phocéen a en effet vu deux de ses buts être refusés pour des positions de hors-jeu très limite. Un penalty a aussi été sifflé en faveur du Panathinaïkos pour une main de Mattéo Guendouzi en toute fin de match, après consultation de l'arbitrage vidéo. Par contre, la VAR n'a pas été utilisé pour une main d'un défenseur grec dans sa surface lors de la première période ni pour une faute sur Guendouzi qui aurait pu occasionner un penalty en faveur de l'OM.

Pablo Longoria veut se faire respecter

Face à cette série de décisions controversées, l’Olympique de Marseille n'a pas tardé à réagir. Dans un geste de protestation, la direction phocéenne a écrit une lettre à l'UEFA pour faire part de son mécontentement et soulève des préoccupations quant au manque de cohérence dans les décisions arbitrales. Même si Pablo Longoria évite d’attiser la polémique publiquement, le président de l'OM entend se faire respecter et faire valoir ses arguments auprès de l'instance européenne.

Critiqué par certains supporters après l’élimination de l'OM, le dirigeant espagnol demeure déterminé à faire entendre sa voix concernant les décisions arbitrales. Il espère que ses préoccupations seront prises en compte et que les futures rencontres bénéficieront d'une application plus uniforme et transparente des règles arbitrales. En attendant, le club entraîné par Marcelino devra vite se remettre de cette déconvenue. Les Phocéens affrontent ce vendredi le FC Metz dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.