Présent en conférence de presse, Laurent Blanc n'a pas mâché ses mots en évoquant la situation à laquelle l'OL doit faire face.

OL : Laurent Blanc veut éteindre l'incendie

On ne peut pas dire que l'OL a débuté sa saison de la meilleure des manières. Opposés au RC Strasbourg, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 à l'entame de la première journée. Une défaite qu'a tenu à évoquer Laurent Blanc. "On n’a pas concédé beaucoup de choses à Strasbourg. On a été passif sur le premier but."

L'entraîneur a aussi évoqué la série de défaites en cours du club rhodanien. "Cela fait un bout de temps qu’on n’a pas gagné de match officiel, mais ça ne va pas revenir tout seul. Il faut aller chercher les victoires, faire des efforts pour gagner des matchs, avoir la bonne mentalité. Si on ne fait pas ça, ça sera compliqué." Une série que les Gones veulent mettre fin à ce week-end face à Montpellier malgré un groupe diminué.

Laurent Blanc évoque le mercato

Ce n'est un secret pour personne, l'OL n'a pas recruté comme il le voulait cet été. Une décision due aux restrictions prises par la DNCG contre le club de John Textor. De son côté, l'ancien coach du PSG a avoué qu'il sera tout de même difficile de refuser des offres pour ses joueurs. "Il reste encore une quinzaine de jours. Le mercato peut être agréable. La décision de la DNCG nous pénalise. Le mercato selon moi devrait s’arrêter à la première journée de championnat. On favorise les plus puissants qui arrivent le 29 ou le 30 août. L’aspect économique jouant son rôle, on reçoit une offre que l’on ne peut pas refuser. On perd nos joueurs et on se retrouve pénalisés."

À l'idée d'évoquer Nicolas Tagliafico, qui pourrait faire son retour à l'Ajax, l'entraîneur de l'OL a tenu à préciser qu'il voulait continuer avec l'Argentin. "Ce serait un très gros coup dur (en cas de départ, ndlr), mais je n’y ai pas pensé un seul instant. Mais je lui parle et j’ai des infos aussi."