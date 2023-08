Alors que le mercato touche bientôt à sa fin, un défenseur du FC Nantes est courtisé par plusieurs clubs. Une écurie turque a transmis une offre.

Mercato FC Nantes : Des courtisans pour Jean-Charles Castelletto

Forfait avec le FC Nantes face à Toulouse en raison d'une douleur aux ischios, Jean-Charles Castelletto se voit courtisé de toutes parts, après une préparation estivale convaincante. Le défenseur central des Canaris est devenu un titulaire indiscutable, lui qui a joué 45 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l'international camerounais se pose néanmoins des questions sur son avenir, et il ne manque pas de courtisans. Fin juin, le Feyenoord Rotterdam et le Besiktas avaient soumis une offre au FC Nantes. Mais les dirigeants des Canaris ne prévoyaient pas de vendre leur joueur cet été et avaient fixé sa valeur marchande à environ 5 millions d'euros.

Trabzonspor suit de très près Castelletto

À 15 jours de la fermeture du mercato, les lignes pourraient bouger autour du futur de Jean-Charles Castelletto, qui est particulièrement suivi par Trabzonspor. L'actuel 7e de Süper Lig a transmis aux Kita une offre de 2,5 millions d'euros pour s'attacher ses services, d'après les informations de L'Équipe.

Un montant bien en deçà des attentes du FC Nantes. D'abord fermés sur ce dossier, les dirigeants nantais pourraient finalement libérer le défenseur central si une offre supérieure tombait sur la table. Le quotidien sportif indique qu'une somme avoisinant les 8 millions d'euros pourrait les convaincre. Le club italien de Cagliari a également manifesté un intérêt pour Castelletto. Le FC Nantes pourrait ainsi perdre un autre défenseur central, après avoir laissé filer Andrei Girotto à Al-Taawoun, en Arabie saoudite.