Alors que la saison s'annonce encore difficile, le FC Nantes a de fortes chances d'être confronté à une terrible cascade d'absents.

FC Nantes : Cinq tauliers du FCN quasiment assurés de se rendre à la CAN

Le FC Nantes risque de joueur très gros sur cette première partie de saison. Car dès le mois de janvier prochain, et ce pendant une période d'un mois, l'effectif du FC Nantes va être considérablement décimé. Durant cette trêve internationale, certains joueurs de Pierre Aristouy ont validé leur billet avec leur sélection respective pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

C'est notamment le cas de Samuel Moutoussamy (Congo), Mostafa Mohamed (Egypte), Moses Simon (Nigéria), Ignatius Ganago et Jean-Charles Castelletto (Cameroun). Hommes providentiels de leur nation, ces cinq joueurs ont de très grandes chances d'être appelés pour disputer la compétition, et ne seront donc pas disponibles avec le FC Nantes. Un début de deuxième partie de saison difficile est à prévoir pour les Canaris, et il est donc essentiel de prendre le plus de points possibles durant la première partie de saison pour se donner une petite marge au classement.

Le FC Nantes doit gagner à Clermont

Sans aucune victoire sur les quatre premiers matchs de championnat, la situation devient urgente pour le FC Nantes. Si les deux matchs face à l'AS Monaco et l'OM à la Beaujoire ont sucité quelques motifs d'espoir du côté des supporters, il faudra réussir à confirmer ce léger regain de confiance lors du déplacement à Clermont pour ramener les trois points du stade Gabriel-Montpied. Au classement, les Nantais sont 15es de Ligue 1, et une victoire pourrait leurs permettre de s'éloigner de la zone de relégation.

Après ce déplacement à Clermont, le FC Nantes recevra le FC Lorient, avant de se déplacer à Rennes pour le derby qui se jouera au Roazhon Park le 1er octobre prochain. Un calendrier bien chargé attend les hommes de Pierre Aristouy.