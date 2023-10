Alors que le FC Nantes se déplace à Lens samedi, Pierre Aristouy enregistre trois retours et deux absents pour cette affiche.

FC Nantes : Mostafa Mohamed et Jean-Charles Castelletto de retour

C'est l'un des chocs du week-end dans le championnat de France de Ligue 1. Samedi soir à Bollaert, le RC Lens accueille le FC Nantes pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Performant en Ligue des Champions, les Sang et Or ont plus de mal en Ligue 1, et pointe à la 15e place au classement. Côté nantais, la dynamique est positive, avec deux victoires consécutives, et les ambitions sont présentes à quelques jours du match.

Ce jeudi, Pierre Aristouy s'est présenté en conférence de presse et a fait un point sur son effectif. L'entraîneur du FC Nantes pourra compter sur deux retours de taille dans son effectif. En effet, Jean-Charles Castelletto et Mostafa Mohamed, ont purgé leur suspension, et pourront être alignés à Bollaert.

Douglas Augusto et Fabien Centonze toujours absents

Il y aura tout de même des absents pour le déplacement des Jaune et Vert à Lens samedi soir. Pierre Aristouy a confirmé que Douglas Augusto, en phase de réathlétisation, et Fabien Centonze, étaient tous les deux trop justes pour prendre part à la rencontre. Les deux hommes devraient bientôt retrouver les terrains sous le maillot nantais, mais le staff ne souhaite pas précipiter les choses. Pour le reste, tout le monde est disponible, bien décidé à faire un résultat sur la pelouse du RC Lens samedi soir.