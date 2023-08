De retour dans le groupe principal de Luis Enrique, Kylian Mbappé tente désormais de trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi concernant son avenir au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut toujours partir l’été prochain

Le rapprochement entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain aurait eu pour conséquence de faire perdre confiance au Real Madrid. Selon la presse espagnole, Florentino Perez n'exclurait désormais plus rien concernant l'avenir de l'attaquant français, y compris qu'il prolonge une nouvelle fois avec le club parisien. Pourtant, le capitaine de l’équipe de France espère toujours convaincre son président Nasser Al-Khelaïfi, qui insiste pour qu’il signe un nouveau bail, d’accepter son départ en tant qu’agent libre l’été prochain. Pour tenter de couper la poire en deux, Mbappé penserait à un scénario bien original pour éviter de ruiner son club lors de son départ.

Kylian Mbappé propose un deal gagnant-gagnant avec Paris

En effet, selon les informations obtenues par le Mundo Deportivo, Kylian Mbappé envisage toujours de partir du Paris Saint-Germain, dans un an. Toutefois, le PSG travaillerait à lui faire changer d'avis et le mercato estival aurait été pensé dans ce sens, avec moins de stars et plus d'accent sur le collectif. Le Real Madrid ne saurait donc plus s'il peut compter sur l'arrivée de l'attaquant à court ou moyen terme, puisque le Paris SG aurait repris confiance dans ce dossier.

Le média Sports Zone explique d’ailleurs que, « désormais Paris a plus de marge de manœuvre dans l’hypothèse d’une offensive madrilène. Dans le cadre d’un départ avorté cet été, Mbappé a convenu d’une formule gagnante-gagnante avec Nasser Al-Khelaïfi : une prolongation avec une clause de départ avantageuse ou la renonciation à certaines primes de fidélité dans le cadre d’un départ en 2024. Pour Paris comme pour Mbappé : c’est du gagnant – gagnant. » Pour rappel, les bonus auxquels le joueur de 24 ans serait prêt à renoncer pourraient se chiffrer entre 100 et 150 millions d’euros.