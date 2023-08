Après Lionel Messi et Neymar, et en attendant d’être fixé sur le sort de Marco Verratti, une nouvelle star a quitté les rangs du PSG ce vendredi.

Mercato PSG : Estelle Cascarino quitte le Paris SG

Les lignes bougent aussi chez les féminines du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale a annoncé ce vendredi le départ de la défenseure internationale française Estelle Cascarino. La joueuse de 26 ans rejoint les rangs de la Juventus Turin. Prêtée la saison dernière à Manchester United, Estelle Cascarino ne reviendra donc pas au Paris SG. Après avoir effectué une bonne Coupe du Monde avec la France, elle s’envole pour l’Italie.

« La défenseure française s’engage avec le Juventus Football Club, club de Serie A féminine, dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain souhaite à Estelle beaucoup de succès sous ses nouvelles couleurs », écrit le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Arrivée à l’été 2021, Cascarino n'aura pas su s'imposer chez les Parisiennes, malgré quelques bons matches. En deux saisons, elle n'aura disputé que 27 rencontres sous le maillot rouge et bleu. Le PSG a annoncé qu'elle a été transférée définitivement à la Juve, sans toutefois dévoilé le montant de la transaction. Pour la remplacer, Sabrina Delannoy et Angelo Castellazzi ont déjà mis la main sur le profil idéal

Thiniba Samoura rejoint les féminines du Paris SG

Thiniba Samoura, défenseuse de 19 ans, rejoint officiellement les féminines du Paris Saint-Germain. Alors que le mercato est assez calme sur les arrivées, le club se renforce dans un secteur dans lequel il manque du monde. Sur ce transfert, Castellazzi et Delannoy frappent fort puisque la jeune défenseure vient du Paris FC et signe son premier contrat professionnel au PSG Féminin.

Elle retrouvera plusieurs de ses coéquipières en Équipe de France U19. En sélection, Thiniba Samoura a excellé lors du dernier Euro et est vue comme une joueuse à fort potentiel. À 19 ans, elle intégrera la rotation de Prêcheur et aura le temps de s’acclimater à son nouveau club. Parmi les différentes recrues estivales, elle est celle qui a signé le contrat le plus long, jusqu’en 2026.