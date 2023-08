L’ASSE doit se relancer en Ligue 2 après deux défaites. Avant Quevilly, un journaliste de Paris-Normandie a mis le doigt sur le mal dont souffre l'équipe de Laurent Batlles.

ASSE : Laurent Batlles et Briançon montrent la voie aux Verts contre QRM

L’ASSE espérait surfer sur la dynamique de la fin de saison dernière, pour faire un bon début d’exercice 2023-2024. Mais les Stéphanois se sont complètement ratés. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs de Ligue 2, respectivement contre Grenoble Foot à Geoffroy-Guichard (0-1), puis face à Rodez AF au stade Paul-Lignon (2-1). Du coup, Laurent Batlles et ses joueurs sont déjà sous pression, avant la 3e journée prévue ce samedi (19h), contre Quevilly-Rouen.

« Il manque trop de choses, tout simplement. On n'a pas assez de maîtrise, on ne gagne pas assez de duels […]. Il faut essayer de faire le dos rond comme on l'a fait l'année dernière et repartir au travail », a demandé l’entraineur de Saint-Etienne, avant de se montrer optimiste pour la suite : « On va essayer de trouver des solutions ». Le capitaine Anthony Briançon a également donné de la voix pour montrer la voie du succès aux Verts. « C'est avant tout un état d'esprit, des valeurs qu'on doit vite retrouver, sinon […]. Il faut mettre le bleu de chauffe pour absolument gagner », avait-il martelé après la défaite à Rodez.

Victorien Lenud au sujet de l'ASSE : « j'ai le sentiment que le climat n'est pas très sain […] »

L’occasion pour l’ASSE de se racheter, c’est dans quelques heures face à Quevilly-Rouen. Et justement, un journaliste qui suit le club normand a livré son avis sur l’équipe stéphanoise. Il évoque surtout l’objectif ‘’ montée en Ligue 1’’. « Je place tout de même Saint-Étienne dans les favoris. Je sais que ce n'est jamais évident pour les gros de remonter, mais à la vue de l'effectif, je vois tout de même bien l’ASSE jouer les premières places, jouer la montée », a répondu Victorien Lenud, interrogé par Evect.

Dans la suite de son regard sur l'équipe de Saint-Etienne, il a indiqué le gros problème des Verts. « Il va falloir qu'à un moment ou un autre, le climat s'apaise. J'ai le sentiment que le climat n'est pas très sain pour que l'équipe performe », a-t-il fait remarquer. Une fois que les résultats seront là et que tout va rentrer dans l'ordre, cette équipe parviendra à remonter au classement et à jouer les premiers rôles ». Laurent Batlles et l’ASSE sont prévenus.