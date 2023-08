Un jour après sa victoire contre Quevilly-Rouen (2-1), l'ASSE pourrait boucler la venue de deux nouveaux joueurs. Parmi eux, un latéral gauche.

Mercato ASSE : Mahmoud Bentayg, arrivée lundi ou mardi

Il ne reste plus que 11 jours avant la fin du mercato estival. Après plus de deux mois de négociations et de signatures, l'AS Saint-Étienne a bientôt terminé la construction de son nouvel effectif. Mais il reste un dossier chaud sur la table : celui de Niels Nkounkou. Le latéral gauche français, auteur de débuts tonitruants avec l'ASSE la saison dernière (6 buts et 7 passes décisives en 20 matchs de Ligue 2), fait le forcing pour partir. L'Eintracht Francfort semble le mieux placé pour le récupérer, mais ses offres n'ont pas convaincu la direction stéphanoise pour le moment.

Les supporters des Verts peuvent croire à un retournement de situation, puisque le joueur de 22 ans a été titularisé lors de la 3ème journée de Ligue 2. L'ASSE a empoché sa première victoire de la saison, à domicile contre Quevilly-Rouen (2-1). Toutefois, un départ reste très probable. Loïc Perrin, le directeur sportif a bien avancé sur le futur remplaçant de Niels Nkounkou, Mahmoud Bentayg. Comme mentionné il y a quelques jours, le défenseur marocain est toujours dans l'attente de son visa. Il devrait débarquer lundi ou mardi selon l'insider GaëlB42, omniprésent sur Twitter.

Le transfert de Stéphane Diarra en bonne voie

La direction sportive est également en passe de s'offrir Stéphane Diarra. Comme révélé par Le Parisien, les discussions sont en bonne voie pour un prêt sans option d'achat. Devenu indésirable au FC Lorient, l'attaquant de 24 ans a tout de même disputé 28 rencontres de Ligue 1 lors du dernier exercice (2 buts). Il pourrait être la quatrième recrue des Verts après Ibrahim Sissoko, Dylan Batubinsika et Mahmoud Bentayg. Pour rappel, le dernier aurait déjà signé son contrat selon EVECT.

À Saint-Étienne, Stéphane Diarra ne devrait pas jouer les premiers rôles. Tout d'abord, il faudra se faire une place entre les titulaires habituels (Cafaro, Sissoko, Wadji) et les confirmations (Chambost, Charbonnier). Ensuite, le gain de temps de jeu pourrait se faire sur un système à 3 attaquants. Une bataille semble s'annoncer avec Maxence Rivera pour le poste d'ailier droit. L'ancien Lorientais peut aussi évoluer au milieu de terrain, ce qui lui permettra d'avoir plus de chances d'être titularisé. Reste à connaître les stratégies de Laurent Batlles, le coach stéphanois pour la suite de la saison.