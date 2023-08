L’ASSE aurait déjà bouclé la signature de sa troisième recrue estivale, en attendant son arrivée à Saint-Etienne, dans les prochaines heures.

Mercato ASSE : Sainté s'implique pour le visa de Mahmoud Bentayg

Laurent Batlles et l'ASSE attendent toujours leur troisième recrue de l'été après celles d’Ibrahim Sissoko et de Dylan Batubinsika. Sauf retournement de situation, ce renfort devrait être Mahmoud Bentayg. La direction stéphanoise a levé sa clause libératoire estimée à 600 000 euros et aurait également accepté le pourcentage exigé par le Raja Casablanca sur son futur transfert de Saint-Etienne. Le latéral gauche est recruté pour prendre la place de Niels Nkounkou, dont le transfert à l’Eintracht Francfort traîne depuis plusieurs semaines.

Alors que le Marocain attend son visa pour rallier la Loire et renforcer le groupe de Laurent Batlles, Evect lâche de nouveaux indices concernant son arrivée. Les dirigeants de l’ASSE ont décidé de s’impliquer pour accélérer la délivrance du visa de Mahmoud Bentayg. « Le club a activé ses réseaux dans le but de raccourcir ce délai, qui dure généralement trois semaines », indique la source.

Mahmoud Bentayg a déjà signé avec l'ASSE, sous réserve

Espéré contre Quevilly-Rouen, ce samedi à 19h, le défenseur de 23 ans ne pourra pas prendre part à la 3e journée de Ligue 2. Tout comme Stéphane Diarra (ailier droit), annoncé en visite médicale à Saint-Etienne, ce vendredi, dans le cadre d’un prêt du FC Lorient. Pour anticiper l’homologation du contrat de Mahmoud Bentayg, l’ASSE aurait déjà acté sa signature, sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Le natif de Casablanca devrait bien être dans l'équipe de Laurent Batlles, lors du déplacement à Annecy, le 28 août prochain.