Mercato : C’est réglé pour Donnarumma, le PSG empoche 46M€ !

Poussé vers la sortie par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ du PSG. Le gardien de but italien serait même proche de poser ses valises à Manchester City contre un chèque de 46M€. Explications.

Mercato PSG : Accord entre Donnarumma et Man City

Sur le départ du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma aurait trouvé un accord avec Manchester City. Dans son édition de ce jeudi, La Gazzetta dello Sport confirme la piste d’un transfert du portier de 26 ans à Manchester City. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Biasin.

Dans son éditorial publié par TMW, le spécialiste italien assure que « la lettre d’adieu de Gigio détaille son avenir loin de Paris et, vraisemblablement, à la cour de Pep Guardiola dans la charmante ville de Manchester. Sauf surprise imprévue… » Pour s’offrir Gianluigi Donnarumma, le club anglais négocierait un deal à 46 millions d’euros avec le Champion de France et d’Europe, à en croire le tabloïd britannique The Sun.

Une bonne opération pour le PSG, alors que Donnarumma n’a plus qu’une année de contrat. « Un accord est en cours de négociation entre ManCity et le PSG pour Donnarumma. Il est probable que le deal soit en dessous de 40 millions d’euros », affirme La Gazzetta dello Sport. Si la transaction se confirme, ce serait le premier transfert entre le club anglais et le PSG sous l’ère qatarie.

Un transfert historique entre le PSG et Man City

Entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, deux clubs appartenant à des pays du Golfe persique, respectivement le Qatar et les Émirats arabes unis, il existe une forte rivalité géopolitique, ce qui peut compliquer leurs relations.

Après de vives tensions entre 2017 et 2021 à la suite du blocus du Qatar, notamment la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Qatar, le boycott des entreprises qatariennes, une certaine jalousie s’est également localisée dans le monde du football, menant à quelques désaccords entre les deux clubs.

Le transfert de Donnarumma chez les Citizens pourrait marquer la fin d’une ère. En effet, depuis l’arrivée des Qataris à la tête des Rouge et Bleu en 2011, aucune opération n’a eu lieu entre les deux clubs. L’ancien gardien de but de l’AC Milan, qui a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et aux supporters parisiens mardi, deviendrait alors le premier échange depuis 13 ans.