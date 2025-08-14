Mercato : l’OM subit un sale coup de la Juventus !

La Juventus s’attaque à une cible prioritaire de l’OM pour ce mercato estival. La bataille est rude entre les deux formations.

Mercato : l’OM et la Juventus foncent sur un jeune crack

La Juventus Turin suit de près Matt O’Riley. Ce milieu danois de 24 ans, annoncé récemment dans le viseur de l’OM, pourrait finalement ne pas rejoindre la Ligue 1. Selon le journaliste Fabrizio Romano, son nom circule avec insistance dans les bureaux turinois. Le joueur appartient à Brighton et reste sous contrat jusqu’en juin 2029.

La Vieille Dame, séduite par son profil technique et son volume de jeu, souhaite avancer rapidement. Les premiers échanges ont déjà eu lieu. O’Riley, de son côté, verrait d’un bon œil un départ vers la Serie A. L’idée d’évoluer sous les couleurs de la Juventus le motive.

Les dirigeants italiens envisagent une formule simple : un prêt, plutôt qu’un transfert sec. Cela permettrait de limiter les risques financiers tout en renforçant l’entrejeu. Mais une condition bloque encore le dossier. Avant toute arrivée, la Juve doit alléger son effectif. Douglas Luiz figure en tête de liste des joueurs à céder.

En coulisses, les discussions se poursuivent. L’Olympique de Marseille observe la situation. Mais l’avantage semble désormais italien. Sauf énorme retournement de situation, O’Riley ne posera pas ses valises à Marseille.