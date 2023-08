Plus de deux mois après son terrible accident de cheval, Sergio Rico est sorti de l'hôpital ce vendredi. Fatigué, mais souriant, le gardien de but du PSG a annoncé la couleur pour son avenir.

Mercato PSG : L’émotion de Sergio Rico à sa sortie d’hôpital

Victime d’une terrible chute impliquant un cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico était depuis lors sous haute observation après avoir été opéré en urgence à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville. Pâle et très amaigri, le gardien de but du Paris Saint-Germain est finalement sorti de l'hôpital ce vendredi. La voix hésitante et parfois tremblante sous le coup de l’émotion, Sergio Rico s’est exprimé aux micros des médias pour remercier tout le monde pour le soutien qu’il a reçu durant toute la période de sa tragédie.

« Je voulais d’abord dire quelques mots de remerciement pour le respect que vous avez eu envers ma famille, et avant tout pour ma femme. Je veux remercier le monde du football, le club du PSG et de Séville, mes coéquipiers et les joueurs qui m’ont envoyé des messages de soutien, mais aussi toutes les personnes qui ont pris une minute de leur temps pour m’envoyer un message. Chacun d’entre eux a été apprécié, particulièrement dans un tel moment », a déclaré l’international espagnol de 29 ans. Le compatriote de Luis Enrique a également évoqué son avenir à sa sortie d’hôpital.

Sergio Rico espère reprendre sa carrière

Arrivé à l'été 2019, Sergio Rico est encore lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024. Après sa grave blessure, l’ancien portier du FC Séville espère se remettre rapidement sur pieds afin de reprendre sa carrière. « Il me faut encore quelques mois de tranquillité et de calme pour continuer à récupérer à la maison. On dit que le cerveau est intelligent et qu'il efface tous ces types d'événements. C'était un rêve. Je me suis réveillé à l'hôpital et, grâce à Dieu, j'en suis sorti aujourd'hui. J'espère être bientôt disponible et me rétablir jour après jour pour reprendre le football », a confié Rico dans des propos relayés par le journal L’Équipe. Kylian Mbappé, l'entraîneur Luis Enrique et le Paris SG lui ont envoyé un message après sa sortie d'hôpital.