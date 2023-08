Arrivé cet été au PSG, Luis Enrique tente d'appliquer sa patte au sein de son nouveau club, mais les résultats ne suivent pas encore pour l'Espagnol.

PSG : Luis Enrique veut toujours plus de contrôle du ballon

Hier soir, le PSG a encore été tenu en échec face au Toulouse FC (1-1), malgré des statistiques impressionnantes concernant la possession de balle, comme le prône Luis Enrique. Cependant, cela n'a pas été suffisant, ce qui ne permet pas aux Parisiens de s'imposer, eux qui ont concédé un penalty en fin de match, permettant aux Toulousains de revenir au score avant la fin du match.

En conférence d'après-match, Luis Enrique a donné sa vision des choses concernant le match nul contre Toulouse. "J'attribue ce match nul surtout à la malchance parce qu'à 1-0, on a eu 3 occasions pour terminer le match, regrette le coach espagnol. J'attribue ce match nul à un manque de contrôle. Le match est devenu un peu fou et on a eu la malchance de commettre un penalty. Vous voulez un peu moins de possession, moi j'en veux un peu plus. Vous voulez moins de contrôle, moi j'en veux un peu plus." Un style de jeu qu'il avait appliqué avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022, et qui avait été décrié par le public car jugé trop soporifique à l'époque.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé remplaçants, Luis Enrique répond

Un autre sujet a fait parler hier, en marge de la rencontre entre le Toulouse FC et le PSG. En effet, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient remplaçants et sont entrés en jeu en deuxième mi-temps. Un choix qui interroge puisque c'est Mbappé qui ouvre la marque sur penalty, alors que Dembélé est passé tout proche d'inscrire le but du 2-0, qui aurait pu changer l'issue du match.

Interrogé sur son choix, Luis Enrique s'est montré assez froid face à la presse. "Mbappé et Dembélé sont des joueurs de niveau mondial. Ils ont été très bons tous les deux, ont créé des situations. Je gère ça avec mes joueurs et mon staff. Je sais que vous aimez la polémique, mais je vais continuer de gérer ça à ma manière." Pour le moment, le coach espagnol est toujours en quête de sa première victoire sur le banc parisien.