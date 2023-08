Tandis que le mercato touche bientôt à sa fin, le PSG pourrait encore connaître quelques mouvements en août, notamment dans les sens des départs.

Mercato PSG : Georginio Wijnaldum intéresse le Galatasaray

Comme cela a été révélé par L'Équipe, le PSG a refusé de rompre le contrat de Georginio Wijnaldum cet été. En effet, les Parisiens souhaitent récupérer un peu d'argent pour le joueur, et voudraient donc conclure une vente auprès d'un autre club, et non le voir partir libre après rupture de son bail. Un moyen pour le Paris Saint-Germain de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, pour satisfaire le fair-play financier.

De plus, le PSG a de grandes chances de réussir leur coup pour Georginio Wijnaldum, puisque des clubs seraient déjà intéressés par le joueur. Le milieu de terrain néerlandais pourrait d'ailleurs retrouver Mauro Icardi en Turquie, puisque le club stambouliote de Galatasaray se penche sur son profil pour renforcer son entrejeu cet été, comme le révèle le média turc Fotomaç. Après l'attaquant argentin, un autre indésirable pourrait donc rejoindre Istanbul, ce qui ferait les affaires des Parisiens.

Le PSG veut 6 millions d'euros pour Georginio Wijnaldum

Mis de côté depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Georginio Wijnaldum est plus que jamais sur le départ, et devrait faire ses bagages dans les prochains jours. De son côté, Galatasaray risque de perdre un milieu de terrain essentiel, puisque Sergio Oliveira serait sur le départ. L'arrivée de l'international néerlandais pourrait donc dépendre de ce premier dossier, qui pourrait être réglé très prochainement du côté du club turc.

Pour s'offrir Georginio Wijnaldum, le Galatasaray devra, dans tous les cas, passer par le PSG, puisque la proposition de rupture du contrat faite par le joueur a été refusée par le club. Les dirigeants parisiens réclament pas moins de 6 millions d'euros pour laisser partir l'ancien milieu de terrain de Liverpool, qui a maintenant le statut d'indésirable dans la capitale.