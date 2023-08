Si l’arrivée de deux nouveaux joueurs à l'ASSE est imminente, Florian Tardieu, cible de Laurent Batlles, a donné sa réponse.

Mercato ASSE : Mahmoud Bentayg et Stéphane Diarra attendus à Saint-Etienne

L’ASSE attend toujours l’arrivée de Mahmoud Bentayg en provenance du Maroc. Le club ligérien a déjà bouclé son transfert avec le Raja Casablanca, en levant sa clause libératoire d’une valeur de 600 000 euros. Il aurait même déjà signé son contrat sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Le Marocain devrait concurrencer Niels Nkounkou, qui a disputé son premier match contre Quevilly-Rouen (2-1), samedi.

Son transfert à l’Eintracht Francfort est en stand-by, le club de Bundesliga n'étant pas revenu à la charge après un refus de plusieurs offres. En plus de Mahmoud Bentayg, l’ASSE attend l’arrivée de Stéphane Diarra (ailier droit). Les Stéphanois ont déjà obtenu son prêt du FC Lorient.

L'ESTAC compte sur Florian Tardieu cette saison

Néanmoins, une piste de Laurent Batlles se complique, voire se referme. Elle mène à Florian Tardieu que l’entraîneur de l’ASSE a eu sous ses ordres à l’ESTAC entre 2019 et 2021. Patrick Kisnorbo, l’entraîneur du club aubois, s’est prononcé sur l’avenir du milieu de terrain. « Flo (Florian Tardieu) a été longtemps blessé, on a pensé qu’il lui fallait une semaine supplémentaire », a-t-il répondu pour justifier l'absence du joueur convoité par Laurent Batlles, lors des trois premières journées de Ligue 2.

« Si on l’avait emmené à Grenoble, il aurait peut-être joué quelques minutes, mais on veut faire attention à lui pour qu’il revienne sur la durée. On veut qu’il soit capable de jouer plus longtemps que quelques minutes », a-t-il expliqué ensuite. Selon L’Est-Éclair, l’ESTAC ne lâcherait pas Florian Tardieu au profit des Verts, car le club compte sur lui pour la montée, comme en 2021. Le joueur de 31 ans est entré dans sa dernière année de contrat et vaut 2 millions d'euros sur le marché des transferts.