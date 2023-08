En attendant de boucler les derniers dossiers de ce mercato estival, le LOSC a procédé à une signature en interne, ce lundi.

Mercato LOSC : Lille offre un premier contrat pro à Ayyoub Bouaddi

Lors de son passage en conférence de presse, samedi, Paulo Fonseca avait réclamé une recrue en urgence en attaque au président du LOSC. « C’est clair pour tout le monde que nous en avons besoin. C’est vrai que c’est une urgence pour nous. J’en parle avec le président qui travaille sur ce dossier. On cherche l’option juste, correcte pour notre jeu, notre équipe. Je crois que nous avons la possibilité d’apporter un bon attaquant, c’est une question de jours », avait-il annoncé.

Dans l’attente des arrivées en renforts dans l’équipe de Paulo Fonseca, le LOSC sécurise le contrat de ses pépites. Quatre jours après la prolongation d’Ugo Raghouber (milieu défensif, 20 ans) jusqu’en 2026, le club nordiste a offert un premier contrat professionnel à Ayyoub Bouaddi (15 ans et 10 mois). Le milieu offensif a paraphé un bail de 3 ans, soit jusqu’en 2026 avec les Dogues. Recruté par le LOSC en 2021, il a progressé rapidement au point de toquer à la porte de l’équipe professionnelle aujourd’hui.

Létang : « Des joueurs comme Ayyoub Bouaddi donnent du sens à la mission de formation »

Olivier Létang apprécie la progression du Franco-Marocain et félicite les formateurs lillois : « Nous sommes aujourd'hui contents pour Ayyoub Bouaddi, mais aussi pour tout l'encadrement de la formation du LOSC qui développe son talent depuis plusieurs années. Cette signature n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape. Ce sont des joueurs comme Ayyoub qui donnent du sens à la mission des équipes de la formation et cela vient renforcer le projet lancé et mené par le club, qui a remis la formation au cœur de ses priorités. »

Quant à la pépite de 16 ans bientôt, elle se dit très heureuse. « Je ressens beaucoup de fierté de signer mon premier contrat professionnel, qui plus est au LOSC. Ce club est celui où je suis formé. Devenir pro ici était un objectif pour moi. La suite maintenant ? Continuer de performer, de travailler au quotidien pour, pourquoi pas, réussir à intégrer le groupe pro. »