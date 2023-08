Dans l’attente de la réponse de l’Eintracht Francfort à sa seconde offre pour le transfert de Randal Kolo Muani, le PSG scelle une belle prise en défense.

Mercato PSG : La Mondialiste Aïssatou Tounkara signe au Paris SG

Après s’être fait refouler avec une première proposition de 60 millions d’euros plus 10 millions de bonus, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge avec une deuxième offre ferme de 70 millions d’euros + bonus. Car le recrutement de Randal Kolo Muani est la priorité de la direction parisienne, qui tente en parallèle de conclure un deal avec l’OL pour Bradley Barcola. Comme expliqué par RMC Sport, Francfort réclame entre 80 et 90 millions pour son joueur, arrivé libre l’été dernier en provenance de Nantes.

En attendant le dénouement de cette affaire, le club de la capitale française a officialisé ce lundi la signature de la Mondialiste Aïssatou Tounkara. Présente au Camp des Loges ce lundi, l’internationale française de 28 ans a paraphé un contrat de deux ans en faveur du Paris Saint-Germain, soit jusqu’en juin 2025. La défenseure centrale, qui a participé à la Coupe du Monde avec l’équipe de Hervé Renard, rejoint ainsi les rangs des Parisiennes en tant que joueuse libre en provenance de Manchester United.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Aïssatou Tounkara pour les deux prochaines saisons. L’internationale française est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2025. Le club de la capitale souhaite la bienvenue à Aïssatou et espère qu’elle décrochera de nombreux titres en Rouge et Bleu », écrit le PSG sur son site officiel. Après la signature de son nouveau contrat, Aïssatou Tounkara a livré ses premières impressions.

Aïssatou Tounkara : « C’est une immense fierté » de signer au PSG

Après plusieurs semaines de spéculations, Aïssatou Tounkara a dit oui au Paris Saint-Germain. Un gros coup pour l’équipe de Gérard Prêcheur, quelques heures après le coup dur subi avec Paulina Dudek. Tounkara devient la sixième recrue estivale pour le PSG Féminin après Katarzyna Kiedrzynek (gardienne), Viola Calligaris, Nicole Payne (latérales droites), Thiniba Samoura (défenseure centrale) et Ana Vitoria (milieu). Une fierté pour native de Paris.

« C’est une immense fierté de signer à Paris. Je suis née à Paris, c’est la ville où j’ai grandi. Je suis donc très heureuse. Dès que j’ai su que le Paris Saint-Germain était intéressé, j’ai compris que ce serait une belle opportunité pour moi. Je me rapproche de ma famille et je viens dans un grand club. Tout est réuni pour que ça se passe bien (…) Je pense donc que j’ai accumulé beaucoup d’expérience pour pouvoir désormais aider l'équipe. Je suis très contente de revenir en France aujourd'hui », a déclaré l’ancienne joueuse de Paris FC et de l’Atlético Madrid.