Déjà blessé lors de la préparation estivale du PSG il y a quelques semaines, Kang-in Lee a de nouveau reçu une mauvaise nouvelle ce mardi.

PSG : Kang-in Lee absent jusqu'à la mi-septembre

Encore une blessure pour la recrue sud-coréenne du Paris Saint-Germain. Touché dès sa première apparition durant la première rencontre de préparation face au Havre (2-0), Kang-in Lee a rapidement retrouvé les terrains, et était titulaire lors des deux premières journées de Ligue 1, face au FC Lorient le 13 août dernier (0-0), et plus récemment à Toulouse (1-1).

Malheureusement, le prodige sud-coréen a dû céder sa place à la 51e minute de jeu, et les nouvelles données par le PSG ce mardi via un communiqué médicale ne sont pas très bonnes concernant son état de santé. "Touché au quadriceps gauche, Kang-In Lee restera en soins au moins jusqu’au terme de la prochaine trêve internationale." Cela signifie donc que Kang-in Lee ne devrait pas fouler les pelouses de Ligue 1 avant la mi-septembre. Une bien mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et le PSG.

Des débuts intéressants pour Kang-in Lee avec le PSG

Hormis les blessures, Kang-in Lee montre de belles choses sous les ordres de Luis Enrique. Si certains supporters étaient sceptiques du fait qu'ils ne connaissaient pas vraiment l'international sud-coréen, ses premières prestations ont rapidement mis tout le monde d'accord. Sa qualité technique et sa vision du jeu sont deux facteurs très appréciés par les dirigeants, qui voudraient faire du joueur de 22 ans un élément indéboulonnable du milieu de terrain parisien après l'avoir recruté pour une somme de 22 millions d'euros.

En cas de départ de Marco Verratti, Kang-in Lee pourrait donc prendre la relève du milieu italien. En attendant, il va d'abord falloir rétablir sa blessure au quadriceps gauche pour pouvoir réintégrer le plus rapidement possible le milieu de terrain parisien.