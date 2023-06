Alors que Luis Campos se rapproche du but pour le transfert de Lucas Hernandez, l’ailier de Majorque, Kang-in Lee, a annoncé sa signature en faveur du PSG.

Mercato PSG : Accord imminent pour le transfert de Kang-in Lee

Malgré quelques complications survenues à la dernière minute, le transfert de Kang-in Lee au Paris Saint-Germain serait en excellente voie. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu offensif de 22 ans s’apprête à quitter les rangs de Valence pour renforcer le secteur offensif du PSG, qui a perdu Lionel Messi cet été.

En négociations très avancées avec les dirigeants de Majorque depuis plusieurs semaines, le récent champion de France ne devrait plus tarder à officialiser la signature du jeune international sud-coréen puisqu’il serait sur le point de trouver un accord, selon les informations du journal régional Le Parisien. Révélation de la saison en Liga, Kang-in Lee serait bel et bien en route pour la capitale française, son transfert n'étant absolument pas remis en cause, à en croire le média espagnol Relevo. Une tendance confirmée par le principal concerné ces dernières heures.

Kang-in Lee signe déjà des autographes sur les maillots du PSG

Encouragé par son sélectionneur Jürgen Klinsmann à franchir un palier en rejoignant les rangs d’un club plus ambitieux, Kang-in Lee aurait dit « oui » au Paris Saint-Germain depuis mi-juin et aurait d’ores et déjà passé avec succès la traditionnelle visite médicale. Un contrat de 4 ans, soit jusqu’en juin 2027, et un salaire de 5 millions d’euros, bonus compris, l’attendraient à Paris, d’après les renseignements du média Sports Naver.

En attendant l’officialisation du PSG et de Majorque, Kang-in Lee a annoncé sa prochaine venue chez le champion de France en dévoilant sur les réseaux sociaux des photos de lui en train de signer des autographes sur des maillots parisiens pour ses fans coréens, preuve qu’il est impatient d’enfiler la tunique rouge et bleu.