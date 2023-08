L'ASSE est sur le point frapper un joli coup du côté du PSG où elle cible le jeune milieu offensif Ismaël Gharbi, âgé de 19 ans.

Mercato : Après Stéphane Diarra, l'ASSE fonce sur Florian Tardieu

À défaut de pouvoir recruter directement les joueurs inscrits sur son calepin, l’ASSE tente de se faire prêter des joueurs en quête de temps de jeu dans des clubs de haut niveau. L’une des cibles des Verts, Stéphane Diarra a débarqué à Saint-Étienne lundi. Il est prêté pour un an par le FC Lorient. Si le club ligérien n’a pas pu obtenir Yoann Cathline (ailier gauche, 21 ans) du FC Lorient et Loum Tchaouna (ailier droit, 20 ans) du Stade rennais, il explore d’autres pistes pour se renforcer.

À un peu plus d’une semaine de la clôture du marché des transferts, l’ASSE aurait réchauffé la piste menant à Florian Tardieu (31 ans) de Troyes. Laurent Batlles souhaiterait recruter le milieu de terrain qu’il a dirigé dans l’Aube pendant deux saisons (2019 à 2021).

Mercato PSG : Saint-Étienne peut-il frapper ce joli coup au PSG ?

Ismaël Gharbi du PSG est également sur la short-list de Saint-Étienne, en quête de renforts pour son secteur offensif, comme l’avait révélé Evect, le mois dernier. Son profil aurait été validé par Loïc Perrin pour combler les besoins de Laurent Batlles. Le journal spécialisé avait indiqué que l’ASSE « avait pris la température auprès du Paris Saint-Germain, ainsi qu'auprès de l'entourage du joueur ».

Ce mardi, PSG Inside Actus assure que l’intérêt des Stéphanois pour Ismaël Gharbi est toujours d’actualité. Les Verts se sont immédiatement remis sur les rangs, vu que le club de la capitale a pris la décision de le prêter. Ils sont donc candidats pour récupérer la pépite sous la forme d’un prêt. Mais si l’on en croit la source, l’OGC Nice et l’AJ Auxerre, mais aussi des clubs en Turquie, au Portugal et en Allemagne (Werder Brême et Union Berlin) sont en embuscade pour le joueur formé à Paris.