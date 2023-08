Le PSG cherchait à déménager du Camp des Loges et a pensé pour cela à plusieurs sites. Le club de la capitale avait fortement rêvé au Domaine de Grignon mais une forte contestation a fait reculer les autorités politiques ainsi que les propriétaires du PSG.

Le Camp des Loges aurait pu être abandonné pour le Domaine de Grignon

"Les Échos" vous emmènent à la découverte de l'histoire fascinante du domaine de Grignon, niché dans les Yvelines, un lieu qui a connu de multiples vies et dont l'avenir demeure encore à écrire. Nous explorons un moment clé où le Paris Saint-Germain (PSG) avait des rêves d'emménager dans ce domaine en lieu et place du Camp des Loges, son actuel camp d’entraînement.

Au cours de l'année 2015, un dossier sensible se négociait en secret, selon le journal "Les Échos" au plus haut niveau de l'État français. Il est question à l’époque de la possible cession du domaine de Grignon au Paris SG dirigé par Nasser Al-Khelaïfi. À l'époque, le club de football de la capitale française avait été acquis par le Qatar en 2011, et son tout nouveau président, Nasser Al-Khelaifi, avait un projet ambitieux en tête. Il voulait déplacer le centre d'entraînement du PSG depuis le Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye, un site qui ne pouvait plus être agrandi, vers le domaine de Grignon, où il envisageait de créer un campus d'entraînement ultramoderne.

Sauf que les différentes parties ne sont pas allées jusqu’au déclenchement de la procédure officielle de vente du domaine de Grignon pour des raisons imprévues au calendrier. Le directeur général délégué du PSG de l’époque, M. Jean-Claude Blanc, était ravi à l’idée de déplacer le centre d’entrainement du Paris Saint-Germain sur ce site après sa visite du domaine.

Sur le site, on trouve un château avec son salon Empire et 300 hectares de champs et de forêts offrant une perspective alléchante pour la réalisation d'un centre d'entraînement prestigieux, à la dimension des rêves des dirigeants qataris. Même si les travaux s'annonçaient titanesques, QSI n’avait aucune crainte étant donné qu’il ne manque pas de liquidité pour soutenir ses projets les plus ambitieux.

Des sites de substitution

Plusieurs autres sites avaient été envisagés par le PSG, mais avaient été écartés les un après les autres pour des raisons environnementales « ou de complexité administrative », selon la source.

Un proche du dossier se souvient qui s’est confié au journal affirme que « Le président de la République et le Premier ministre voulaient satisfaire les dirigeants qataris » et que « le préfet de la région de l'époque soutenait » donc « activement le projet. » Mais malgré cette vague de soutien, l'idée de déménager le Camp des Loges vers Grignon ne s'est finalement pas concrétisée. Plusieurs associations pro-environnement se sont engagé dans un vaste mouvement de protestation qui a finalement fait reculer tout le monde.

Le Camp des Loges, qui avait été le lieu d'entraînement emblématique du PSG depuis de nombreuses années, est resté en place, tandis que le domaine de Grignon a continué à écrire sa propre histoire, une histoire qui se poursuit aujourd'hui avec de nombreuses perspectives et possibilités passionnantes.