Alors que Mattéo Guendouzi se rapproche de la Lazio Rome en cette fin du mercato, un autre joueur de l’OM est aussi proche de rejoindre l’Italie.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi et Pol Lirola vers l’Italie

La période des transferts est particulièrement mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. La direction de l’OM a déjà réussi à boucler l’arrivée de six nouvelles recrues cet été et espère attirer au moins deux renforts supplémentaires afin de terminer son mercato en beauté. Un latéral droit et un nouvel attaquant sont attendus à Marseille.

Mais avant de poursuivre son recrutement de grande envergure, l’OM devra procéder à quelques ajustements en interne afin de réduire sa masse salariale. Et parmi les joueurs poussés vers la sortie, Mattéo Guendouzi occupe une place de choix. Les négociations entre l'OM et la Lazio Rome se sont intensifiées ces dernières heures, laissant entrevoir un dénouement imminent pour le milieu de terrain français.

Mattéo Guendouzi aurait déjà approuvé les termes d'un contrat de cinq ans avec les Biancocelesti. Il ne resterait plus qu'à finaliser les derniers détails entre les deux clubs pour son transfert. Toutefois, Mattéo Guendouzi n’est pas le seul Marseillais en instance de départ. Pol Lirola est, lui aussi, proche de poser ses valises en Serie A.

Accord total pour le prêt de Pol Lirola à Frosinone

Devenu indésirable à l’Olympique de Marseille, le latéral droit espagnol est très courtisé en Serie A. Si le Genoa et l’AC Monza s'intéressaient à son profil, c’est finalement un autre club italien qui est parvenu à rafler la mise dans ce dossier. La Minute OM assure qu’un accord total a été trouvé entre l'OM et Frosinone pour le prêt de Pol Lirola, assorti d'une option d'achat dont le montant exact n'a pas été précisé.

La source assure que le transfert du joueur de 26 ans n'est plus qu'une question de temps. Pol Lirola serait déjà en Italie afin de passer sa visite médicale. Une fois cette étape franchie, le latéral droit espagnol s'engagera officiellement avec la Fiorentina pour un contrat d'un an. L'OM espère ainsi se séparer définitivement du joueur au terme de l'exercice en cours. De son côté, l’ancien défenseur de la Fiorentina s'apprête à faire son retour dans le championnat italien où il a connu des succès par le passé. Ce prêt à Frosinone sera sans doute l'occasion pour lui de se relancer loin du Vélodrome.