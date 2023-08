L’ASSE est pointée du doigt pour sa gestion du dossier de la vente de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort en Bundesliga.

Mercato ASSE : Niels Nkounkou espère toujours être vendu à Francfort

Prêté à l’ASSE par Everton en janvier 2023, Niels Nkounkou est devenu un joueur du club ligérien, à la suite de son transfert définitif en juin. Saint-Etienne a investi 2,5 millions d'euros pour lever l’option d’achat assortie à son prêt. Le défenseur a signé un contrat de 3 ans, se liant ainsi aux Verts jusqu’en juin 2026. Mais après sa signature officialisée le 1er juin 2023, il veut quitter l’ASSE. Il a même déjà trouvé un accord contractuel avec l’Eintracht Francfort en vue d'un transfert. Mais l’offre du club allemand, estimée à près de 6 millions d'euros, n’a pas été acceptée par l’ASSE.

Mercredi, Loïc Perrin a même fait savoir que les décideurs allemands ne sont pas revenus à la charge, contrairement à la rumeur du mercato. « Non (Francfort n’est pas repassé à l’attaque, ndlr), contrairement à ce qui a été dit », a-t-il démenti. La direction stéphanoise espère toujours une offre de près de 10 millions d'euros pour la vente de Niels Nkounkou. Le joueur de 22 ans, lui, demande que les deux clubs se mettent d’accord sur l'indemnité de son transfert.

Dans un message confié à L’Équipe, il avait dénoncé un accord relatif à la prolongation de son contrat initial de six mois, que Sainté n’aurait pas respecté. « Je souhaite juste que l'on respecte ce que l'on m'a dit pour me convaincre de signer. […]. J’espère sincèrement que la situation se débloque vite parce que je me prends la tête tous les jours avec cette histoire plutôt que de me concentrer sur mon football », avait-il pesté, se sentant trahi.

Vente de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort, l’ASSE pointée du doigt

À une semaine de la fermeture du mercato, Peuple-Vert estime que l’ASSE a mal géré le dossier Niels Nkounkou. Le média spécialisé accuse la direction stéphanoise de n’avoir pas recruté rapidement un joueur au poste d’arrière gauche par anticipation. Surtout depuis qu’il a déclaré son envie d’ailleurs en juin dernier. Pour la source, l’apparition surprise du piston gauche dans le onze de départ de Laurent Batlles, face à Quevilly, alors qu’il avait déclaré haut et fort ses envies de départ en Bundesliga, est le « symbole d'un club qui manque de cohérence sportive ! »

« Le débat n’est pas de savoir si le joueur à un comportement ingrat envers le club, mais de comprendre pourquoi (à ce jour, ndlr), la situation n’est-elle toujours pas réglée ? Aucune anticipation n’a été faite par la direction sportive de l’ASSE dans le recrutement d’un piston gauche. L’urgence aurait dû être de signer a minima un joueur dès le mois de juin. Conséquences ? La performance de Niels Nkounkou contre QRM a montré que le piston gauche n’aurait pas dû jouer ce match. Son apport offensif a été faible comme en attestent ses statistiques. En conclusion, la direction sportive stéphanoise, avec ce nouvel épisode, a montré encore une fois son manque d’anticipation pour offrir un effectif cohérent et équilibré à son entraîneur dès le début du championnat. »

L’ASSE tient désormais Mahmoud Bentayg, dont la signature officielle est imminente, et devrait activer la vente de Niels Nkounkou à l’Eintracht Francfort dans ces derniers jours de marché des transferts.