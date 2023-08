Manchester City n’a pas perdu de temps sur la piste Jérémy Doku. Le club de Premier League a bouclé son transfert du Stade Rennais en quelques jours.

Mercato : Le Stade Rennais officialise la signature de Jérémy Doku à Manchester City

Manchester City a bouclé la signature de Jérémy Doku, ce jeudi. Révélé ces derniers jours du marché des transferts, l’intérêt du club de Premier League pour le virevoltant attaquant a été conclu rapidement par un transfert. Les Citizens sont passés à l’offensive sans hésiter, grâce à leur gros budget. Et ils ont immédiatement trouvé un accord avec les décideurs du SRFC.

« Après trois saisons passées en Bretagne, l’international belge va découvrir la Premier League avec Manchester City. Élément clé de la belle fin de saison 2022-2023, Jérémy Doku aura malmené les défenses de l’hexagone et européennes à 92 reprises et régalé les supporters rennais grâce à ses dribbles déroutants, ses 12 buts marqués et 10 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Merci pour le spectacle Jérémy et bonne chance outre-Manche », a écrit le club breton dans son communiqué annonçant le transfert de l’ailier de 21 ans.

Mercato Stade Rennais : Un transfert bouclé à 60 millions d'euros

Le Stade Rennais a réalisé une grosse vente avec l’international belge (14 sélections, 2 buts). Sa signature à Manchester City a été conclue à 60 millions d’euros selon les chiffres du site spécialisé Transfermarkt. Une importante plus-value pour le SRFC, car il avait été recruté au RSC Anderlecht en octobre 2020, contre un chèque de 26 millions d'euros. Sous le maillot des Skyblues, il retrouvera son compatriote et coéquipier de la sélection belge, Kevin De Bruyne.