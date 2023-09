Lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais a réalisé une vente record avec Manchester City. Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, se frotte déjà les mains pour ce deal avec le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Doku transféré à City

Étincelant sous le maillot du Stade Rennais depuis son arrivée en octobre 2020, Jérémy Doku a été transféré à Manchester City lors du dernier mercato estival. Convaincu par le talent de l’attaquant de 21 ans, le champion d’Angleterre n’a pas hésité à casser sa tirelire pour permettre au club français de réaliser la plus grosse vente de son histoire.

Après quelques jours de discussions, Florian Maurice, directeur spotif rennais, et les dirigeants des Citizens ont conclu le transfert de l’international belge contre un chèque de 60 millions d’euros. Si le SRFC peut se frotter les mains d’avoir encaissé un très gros chèque, le club anglais se félicite déjà des premiers pas de l’ancien protégé de Bruno Genesio.

Pep Guardiola déjà sous le charme de Jérémy Doku

Titulaire pour la deuxième fois d’affilée avec Manchester City ce samedi, Jérémy Doku a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Sur la pelouse de West Ham de son ancien coéquipier Nayef Aguerd, le joueur formé à Anderlecht a relancé Manchester City en allant chercher l’égalisation tout seul, d’une très belle frappe enroulée. Une performance qui lui a valu des compliments de la part de son entraîneur après la rencontre.

« Quand on achète un jeune joueur comme lui pour plusieurs années, il faut être patient. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit à ce niveau dès son deuxième match à Manchester City. C’est un véritable ailier, il attire le ballon et va défier les adversaires. Dès la première minute, il a été incroyable, d'une grande détermination, et a fait plein de bonnes choses. On savait qu’il avait des qualités et il commence à les montrer. Je ne m'attendais pas à le voir jouer de cette manière dès son second match, je ne me souviens pas d'avoir vu ça depuis très longtemps », s’est enflammé Pep Guardiola.