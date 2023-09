Le mercato s'est refermé le 1er septembre dernier, et le Stade Rennais se place parmi les clubs ayant connu le plus de bouleversements en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC remplit ses caisses

7 arrivées et 16 départs officialisés, le Stade Rennais n'a pas chômé lors du dernier mercato estival. Au niveau des dépenses, le SRFC, sous l'oeil avisé du directeur sportif Florian Maurice, a déboursé 57 millions d'euros au total pour s'offrir Enzo Le Fée du FC Lorient (20 M€), Ludovic Blas du FC Nantes (15 M€), Fabian Rieder des Young Boys Berne (15 M€), Bertug Yildirim d'Hatayspor (5 M€) et Nemanja Matic de l'AS Roma (2 M€).

Une enveloppe largement compensée par le départ de plusieurs tauliers du club. Jérémy Doku a pris son envol vers Manchester City pour 60 millions d'euros, Lovro Majer a filé à Wolfsburg pour 30 millions d'euros, Lesley Ugochukwu à Chelsea pour 27 millions, Loïc Badé à Séville pour 12 millions, Serhou Guirassy à Stuttgart pour 9 millions et Andy Diouf à Bâle pour 5,5 millions. Soit un total de 143,5 millions d'euros de recettes.

3e club le plus dépensier de Ligue 1

Selon la dernière lettre de l’Observatoire du football (CIES), qui a dressé un top 100 mondial, le Stade Rennais est le 3e club le plus dépensier pour composer son effectif actuel. Le club breton a dépensé 209 millions d’euros, se situant derrière le PSG (un milliard d'euros) et l'AS Monaco (364 M€). Une somme considérable, surtout lorsque l'on sait que le SRFC devance l'OM (197 M€) et l'OL (126 M€).

Dans le détail des ventes, le Stade Rennais a dépensé 80 millions d'euros pour son attaque, 81 millions pour son milieu de terrain, 32 millions pour sa défense et 17 millions pour ses gardiens.