Le FC Nantes est tombé d’accord avec le Stade Rennais pour le transfert d'un attaquant. Sa signature vient d'être officialisée.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline signe au FCN

Après avoir prolongé d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2026, son jeune attaquant prometteur, Matthis Abline, le FC Nantes a aussitôt acté son arrivée. Ce vendredi matin, il a passé sa traditionnelle visite médicale avec succès et rejoint les rangs du FCN, malgré une offensive du LOSC ces dernières heures.

Le dirigeant du FC Nantes, Waldemar Kita, ne s'est pas avancé sur un transfert sec, mais a proposé un prêt d'une saison, assorti d’une option d’achat d’environ 6 millions d’euros. Formé au Stade Rennais (2018-2020), puis lancé en Ligue 1 sous les couleurs du club breton, le jeune avant-centre sort de deux prêts successifs. D’abord au Havre en Ligue 2 en 2022, puis à l’AJ Auxerre, en Ligue 1 en 2023. En trois saisons chez les pros, il totalise 38 apparitions en Ligue 1 avec le SRFC et l’AJA et 16 matchs en Ligue 2.

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, est revenu sur le prêt du jeune attaquant, se retrouvant au centre d'une concurrence en attaque. « On a de bons joueurs devant, et en nombre, l’option du prêt est intéressante pour Matthis. Il le prend avec beaucoup de détermination et de cœur. Il rejoint un club supérieur à Auxerre en termes de niveau. Ça lui permettra de gagner du temps de jeu et de montrer ses qualités. Quand on est attaquant, on est jugé principalement sur le nombre de buts et de passes décisives. Au-delà de ça, il y a un travail invisible important pour l’équipe. Mais le sens du but, il a ça dans le sang. Je pourrai aller le voir souvent à Nantes, ça aussi c’est important. »

Un renfort en attaque pour Pierre Aristouy

Matthis Abline était la priorité du FC Nantes, en quête de joueurs offensifs après un début de saison compliqué. L’équipe de Pierre Aristouy a enregistré deux défaites, respectivement face à Toulouse FC (1-2), puis au LOSC (2-0). Avec 4 buts concédés et un seul inscrit, les Canaris pointent à la 16e place au classement, avant la réception de l’AS Monaco, ce vendredi, en ouverture de la 3e journée du championnat de l’élite. Une rencontre pour laquelle le transfuge du Stade Rennais est évidemment forfait.