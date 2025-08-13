Mercato OL : Kang ouvre la porte à un taulier de Fonseca

Alors que l’OL tente de négocier le départ de Nemanja Matic, une autre star de l’équipe de Paulo Fonseca pourrait faire ses valises et quitter Lyon sous la forme d’un transfert.

Mercato : L’OL tente de se séparer de Nemanja Matic

L’OL a laissé partir ou transféré plusieurs joueurs pendant cet été. Mais le mercato estival lyonnais reste toujours ouvert dans le sens des arrivées comme celui des départs. Le club rhodanien veut se séparer de Paul Akouokou et Nemanja Matic, deux milieux de terrain sur qui l’entraîneur de Lyon ne compte plus.

Mardi, des négociations avec l’international Serbe ont été révélées. Elles porteraient sur une tentative de séparation à l’amiable. Le joueur de 37 ans possède le plus gros salaire du vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Il est estimé à 400 000 € par mois, soit 4,8 M€ la saison.

L’ancien milieu défensif de Chelsea et de Manchester United est entré dans sa dernière année de contrat, soit jusqu’au 30 juin 2026. Il pourrait résilier son contrat et filer librement, mais à condition qu’il trouve un club qui lui garantirait le même salaire.

OL : Kang prête à laisser partir Maitland-Niles, mais à 10 M€

Pendant que le dossier Nemanja Matic est sur la table de Michele Kang, But Football Club évoque un possible départ d’Ainsley Maitland-Niles. Visé par Everton en Premier League et sur les tablettes de clubs turcs depuis un moment, il ne semble pas enclin à quitter l’OL où son contrat va jusqu’en juin 2027.

Néanmoins, la source croit savoir que la Direction du club rhodanien serait disposée à lui ouvrir la porte de sortie, mais seulement si une offre intéressante est transmise pour le polyvalent joueur anglais. La proposition attendue par Michele Kang est estimée à 10 M€ au moins, selon la source.

Arrivé à Lyon librement en août 2023, en provenance d’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles (27 ans) est évalué à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Grâce à sa polyvalence (arrière latéral droit, milieu droit ou milieu central), l’ex-international Britannique (5 sélections) est un taulier de l’équipe de Paulo Fonseca.