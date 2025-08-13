Mercato ASSE : Duffus signe, Stassin peut-il enfin partir ?

Joshua Duffus est un nouvel attaquant de l’ASSE. L’officialisation de sa signature est tombée ce mercredi. Sa signature va-t-elle entraîner le départ de Lucas Stassin ?

Mercato : L’ASSE s’offre Joshua Duffus jusqu’en 2029

Joshua Duffus a renforcé l’équipe de l’ASSE depuis le début de la préparation estivale. Il avait été aperçu pour la première fois dans le groupe d’Eirik Horneland lors du stage d’Aix-les-Bains.

Ce mercredi, le club stéphanois a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 20 ans. Il s’est engagé librement avec les Verts jusqu’en juin 2029, soit pour quatre saisons. Il débarque de Brighton and Hove Albion, son club formateur, où son contrat avait pris fin.

Le profil du jeune avant-centre a été validé en amont par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. Il s’est naturellement réjoui de son recrutement. « Nous sommes ravis que Joshua nous rejoigne. Il nous apporte à la fois de la présence et de la puissance offensive, tout en travaillant toujours dur pour l’équipe », a déclaré le technicien norvégien, à la suite du communiqué officialisant le Britanno-Jamaïcain.

ASSE : La signature de Duffus ne provoque pas le départ de Stassin

Cependant, la signature du Joshua Duffus suscite des interrogations sur l’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE. La signature du natif de Lambeth va-t-elle enfin activer le départ du buteur belge ? Non, semble répondre le coach des Verts.

Selon lui, Joshua Duffus apporte un profil différent parmi les joueurs offensifs de don équipe. « Il complète nos attaquants avec de nouvelles compétences. Il est jeune, ambitieux, et apporte une énergie positive à nos séances d’entraînement quotidien », a précisé Eirik Horneland.

La porte de sortie de l’AS Saint-Etienne reste donc toujours fermée à Lucas Stassin, qui a exprimé son envie d’ailleurs depuis la relégation du club en Ligue 2. Sauf offre atteignant 20 millions d’euros, le buteur des Stéphanois la saison dernière ne quittera pas le Forez.